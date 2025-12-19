Universidad Católica vive intensos días conformando su plantel para la temporada 2026, sobre todo cuando se habla de renovaciones, entradas y también salidas de jugadores.

En ese escenario, aparece el interés de un importante elenco extranjero por un joven jugador Cruzado, se trata de Juan Francisco Rossel, reciente mundialista Sub-20 con La Roja.

Rossel a pesar de tener un año irregular con la camiseta cruzada, sigue siendo una de las figuras más exportables del elenco precordillerano y es en ese contexto donde podría sumar experiencia lejos del Claro Arena.

¿Se va? Francisco Rossel asoma como opción en Ecuador

De acuerdo a la información publicada por el periodista deportivo, Bruno Sampieri, en su canal de YouTube, el nombre de Francisco Rossel figura en una posible lista de jugadores que podrían dejar Universidad Católica , situación que se explica principalmente por las gestiones de Cruzados para mantener, al menos por una temporada más, al venezolano Eduard Bello.

Ante esto, el comunicador añadió que podría incluso entrar en las negociaciones con Barcelona de Ecuador como parte de una eventual operación por Bello. Ya que el joven delantero chileno-ecuatoriano había sido seguido desde el fútbol ecuatoriano en el pasado.

De todas formas, el propio Sampieri advirtió que una posible salida de Rossel rumbo a Ecuador no sería fácil de concretarse. Eso sí, es un nombre que aparece y que podría tomar fuerzas, porque según señala el comunicador, Daniel Garnero no estaría dispuesto a desprenderse de Diego Valencia, otro que sonó como moneda de cambio por el ex Antofagasta.

Los números de Francisco Rossel en la UC 2025

Este 2025, Juan Francisco Rossel disputó un total de 23 partidos con Universidad Católica, 19 del torneo local, 3 de Copa Chile y uno de Sudamericana, siendo titular en apenas ocho ocasiones y acumulando 763 minutos en cancha. En ellos, solo anotó dos goles, uno por torneo y otro por la copa local, sin realizar asistencias.