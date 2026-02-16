Es tendencia:
LaLiga

Barcelona vs. Girona: Horario y qué canal transmite EN VIVO el partido por LaLiga de España

Girona y Barcelona se enfrentan por la jornada 24 de LaLiga.

Por Franccesca Arnechino

Lamine Yamal estará presente en la formación del conjunto Blaugrana.
© Getty ImagesLamine Yamal estará presente en la formación del conjunto Blaugrana.

LaLiga cierra este lunes la Fecha 24 con un duelo pendiente, que puede mover la parte alta de la tabla: Girona recibe a Barcelona en un partido clave.

El cuadro local viene de rescatar un empate 1-1 frente a Sevilla, mientras que los Blaugranas llegan encendidos tras el 3-0 sobre Mallorca. Con Real Madrid al tope de la clasificación, el Barça está obligado a sumar para recuperar la cima del campeonato.

¿Dónde ver al Girona vs. Barcelona por LaLiga?

El enfrentamiento entre Girona vs. Barcelona por la fecha 24 de la Liga de España se juega este lunes 16 de febrero desde las 17:00 horas de Chile en el Estadio Estadio Montilivi.

El duelo entre el Barça y Blanquirojos será transmitido por TV en Chile de manera exclusiva por la señal de DSports (610/1610) y adicionalmente, podrás ver este encuentro en vivo y de forma exclusiva a través de DGO y por streaming mediante la plataforma Amazon Prime Video, exclusivo para suscriptores.

El guiño sudamericano de Lamine Yamal que desató comentarios entre los fanáticos del jugador

El guiño sudamericano de Lamine Yamal que desató comentarios entre los fanáticos del jugador

¿Con Lamine Yamal? Probable formación Barcelona vs. Girona

La alineación del Barça sería con Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Éric García, Alejandro Balde; Fermín López, Frenkie de Jong, Dani Olmo; Lamine Yamal, Raphinha, Robert Lewandowski.

Tabla de posiciones de LaLiga

