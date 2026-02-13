Lucas Cepeda ya suma tres partidos con el Elche. El ex Colo Colo debutó ante el Barcelona y luego jugó contra la Real Sociedad, dejando buenas sensaciones pese a las derrotas (3-1 en ambos duelos).

El cuadro de Eder Sarabia marcha 15° en LaLiga, apenas tres puntos sobre el descenso. Este viernes recibe a Osasuna en el Martínez Valero, con la urgencia de cortar una racha de seis partidos sin ganar.

Elche vs. Osasuna: Horario y dónde ver EN VIVO

El partido entre Elche y Osasuna se juega este viernes 13 de febrero a partir de las 17:00 horas de Chile en el Estadio Martínez Valero, por la fecha 24 de LaLiga de España.

El duelo entre Franjiverdes y Rojillos será transmitido por TV EN VIVO a través de la señal de ESPN y ESPN 2 y por streaming mediante la plataforma Disney+, exclusivo para suscriptores con plan Premium.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)

DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)

MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)

TU VES: 508 (HD)

ZAPPING: 90 (HD)

ESPN 2

VTR: 49 (SD) (Stgo) – 841 (HD)

DTV: 622 (SD) – 1622 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) – 475 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD) – 855 (HD)

MOVISTAR: 482 (SD) – 886 (HD)

TU VES: 510 (HD)

ZAPPING: 91 (HD)

¿Cepeda titular? Probable formación del Elche

La oncena titular de los ilicitanos sería con: Matías Dituro en portería; Pedrosa, Chust, Bigas, Pétrot y Valera en la zona defensiva; Aguado, Febas, Neto como volantes; Álvaro Rodríguez y André da Silva en delantera.