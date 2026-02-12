El último jugador chileno que saltó directamente de la Liga de Primera a Europa fue Lucas Cepeda, quien tras brillar en Colo Colo fue adquirido por Elche de España.

El seleccionado nacional poco a poco toma confianza en La Liga, certamen donde ya completa 32 minutos en las dos presencias que tiene tras su arribo al Viejo Continente.

En Elche quiere llevar poco a poco a Cepeda, situación que analizó el entrenador Eder Sarabia, quien habló en la antesala al partido ante Osasuna de este viernes por el certamen español.

Eder Sarabia confía en lo que puede darle Lucas Cepeda a Elche

El entrenador del cuadro ilicitano fue consultado por el chileno, quien ha jugado poco, pero confía en que irá sumando rodaje en los entrenamientos y será un aporte en la cancha.

“Es un jugador que nos da alternativas, le vamos pidiendo cosas diferentes, pero está contento, queriendo entrenar, queriendo ponerse lo antes posible en su mejor versión e inquieto en saber qué cosas puede mejorar”, dijo el estratega.

“Él se ha sentido muy a gusto en este vestuario. Tuvimos una reunión en la que él habló, en la cancha habla, y creo que cada vez se relaciona más con sus compañeros, eso demuestra la personalidad y ese carácter. Sabe a lo que ha venido, es muy profesional y nos va a ayudar mucho“, cerró Eder Sarabia sobre Lucas Cepeda.

El partido de este viernes es fundamental para Elche, que necesita sumar una victoria y alejarse de la zona de descenso, porque está a dos puntos de la zona roja.

La tabla de posiciones de La Liga

