Manuel Pellegrini tuvo a Claudio Bravo como arquero del Betis durante cuatro temporadas. Pero luego de la salida del legendario portero bicampeón de América con la Roja, ese puesto quedó en una especie de silla musical. El Ingeniero ha evitado condecorar a alguno como titular indiscutido.

Con el experimentado director técnico chileno, los tres goleros verdiblancos han tenido acción. Aunque la mayoría la han repartido entre Álvaro Vallés y Pau López, titular en los últimos tres encuentros del equipo de Heliópolis. En ese contexto, el suplente momentáneo sacó la voz.

Vallés demostró todas las ganas que tiene de ser el indiscutido en la custodia de la valla. “Por mí, jugaría todos los partidos. El jugador es así de egoísta y quiere siempre jugarlo todo, pero no se puede”, dijo el meta de 28 años, quien también tiene al experimentado Adrián San Miguel como uno de los contendores.

Álvaro Vallés tiene fe para ser el “1” indiscutido de Pellegrini. (Florencia Tan Jun/Getty Images).

“Sea en La Liga o la Europa League, siempre estoy dispuesto para competir”, dijo Vallés. El meta oriundo de Rinconada suma ya 20 partidos con el Ingeniero Pellegrini en la dirección técnica. Y como lleva un tiempo bajo la tutela del chileno, sabe perfectamente que no es algo personal.

Aunque no le guste totalmente. “Es la metodología que tiene el míster. No es primer año que rota en la portería, lo ha hecho siempre”, manifestó Álvaro Vallés, quien también jugó en U.D. Las Palmas.

Álvaro Vallés, arquero del Betis, analiza el método de Manuel Pellegrini

Álvaro Vallés sabe que no será el arquero escogido por Manuel Pellegrini en todos los partidos del Betis. Pero de todas maneras no quiere perder ninguna oportunidad de sumar acción. “El equipo está en un gran momento”, aseguró el golero de 28 años.

Pau López en acción por el Betis. Es el otro golero que pelea el puesto con Vallés. (Fran Santiago/Getty Images).

“Siempre intentamos sumar de tres. Aunque aún quedan muchos puntos por disputarse, el equipo no le va a perder la cara a los puestos de Champions“, manifestó Vallés. Una declaración de principios que grafica el ansiado objetivo de todo el plantel.

Por lo pronto, Pellegrini debe afinar detalles para otro encuentro liguero: el domingo 15 de febrero a las 17 horas, el equipo irá a jugar contra el Mallorca por la fecha 24 para seguir a pie firme con las ambiciones de llegar a disputar la Orejona de la temporada venidera.

Así va el Real Betis en la tabla de posiciones de La Liga 25-26

Real Betis sigue en un expectante 5° lugar de la tabla en La Liga de España 2025-2026 al cabo de 23 fechas disputadas.

