Deportes La Serena vs Coquimbo Unido: A qué hora juegan y dónde VER EN VIVO la Liga de Primera

Granates y Piratas se enfrentan en el clásico de la cuarta región, por la fecha 3 del Campeonato Nacional.

Por Franccesca Arnechino

Zavala podría ser presentado en las próximas horas, en la previa del clásico de la cuarta región.
© ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORTZavala podría ser presentado en las próximas horas, en la previa del clásico de la cuarta región.

Este sábado arranca la acción con el clásico de la Cuarta Región: Deportes La Serena y Coquimbo Unido se medirán por la tercera fecha de la Liga de Primera. Los Granates siguen sin conocer la victoria tras empatar con la UC y caer ante O’Higgins.

Por su parte, los Piratas lograron dar vuelta su arranque complicado. Tras perder ante Universidad de Concepción en su estreno como campeón defensor, Coquimbo se recuperó y se impuso 3-1 a Palestino en casa, mostrando otra cara.

La Serena vs. Coquimbo Unido: Horario y dónde ver

Deportes La Serena vs Coquimbo Unido juegan este sábado 14 de febrero, desde las 12:00 hrs. en el Estadio La Portada, por la Fecha 3 del Campeonato Nacional.

El partido entre Granates y Piratas, será transmitido por televisión abierta por  Canal 13 (13.1 digital), de forma online a través 13.cl, Deportes 13 y la señal 2 de T13 en Vivo.

Además podrás verlo en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)
Tabla de posiciones Liga de Primera 2026

