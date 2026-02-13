Este sábado arranca la acción con el clásico de la Cuarta Región: Deportes La Serena y Coquimbo Unido se medirán por la tercera fecha de la Liga de Primera. Los Granates siguen sin conocer la victoria tras empatar con la UC y caer ante O’Higgins.

Por su parte, los Piratas lograron dar vuelta su arranque complicado. Tras perder ante Universidad de Concepción en su estreno como campeón defensor, Coquimbo se recuperó y se impuso 3-1 a Palestino en casa, mostrando otra cara.

La Serena vs. Coquimbo Unido: Horario y dónde ver

Deportes La Serena vs Coquimbo Unido juegan este sábado 14 de febrero, desde las 12:00 hrs. en el Estadio La Portada, por la Fecha 3 del Campeonato Nacional.

El partido entre Granates y Piratas, será transmitido por televisión abierta por Canal 13 (13.1 digital), de forma online a través 13.cl, Deportes 13 y la señal 2 de T13 en Vivo.

Además podrás verlo en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

Publicidad

Publicidad

ver también La Serena vs. Coquimbo Unido: La IA predice el marcador exacto del clásico por la Liga de Primera

Tabla de posiciones Liga de Primera 2026