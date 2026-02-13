Pronósticos Deportes La Serena vs Coquimbo Unido: el Pirata quiere reafirmar su poder en el Clásico de la Cuarta Región

RedGol te brinda los pronósticos deportivos destacados para apostar en el clásico entre Deportes La Serena vs Coquimbo Unido, por la fecha 3.

La jornada de fútbol del sábado 14 de febrero comenzará con el Clásico de la Cuarta Región entre Deportes La Serena y Coquimbo Unido, en el Estadio La Portada. Los Granates aún no han podido ganar: igualaron 2-2 con Universidad Católica y luego perdieron ante O’Higgins.

En cambio, los Piratas sí lograron revertir su mal inicio. El aurinegro cayó ante Universidad de Concepción en su debut de temporada como campeón defensor, pero se hizo fuerte en casa y se impuso por 3-1 frente a Palestino.

En la antesala del encuentro, nuestro analista te presenta tres pronósticos destacados para que los consideres antes de realizar tus apuestas. Además, puedes revisar la guía de la app de bet365 para conocer todos los detalles y familiarizarte con su funcionamiento.

Pronósticos para apostar en Deportes La Serena vs Coquimbo Unido

Anotará en cualquier momento: Guido Vadalá 3.75 Ambos equipos anotarán: Si 1.83 Tiros de esquina de Deportes La Serena: Menos de 3.5 2.00

Guido Vadalá y su impacto inmediato en Coquimbo Unido

Guido Vadalá anotó un gol en el triunfo aurinegro por 3-1 sobre Palestino, en su primer partido oficial en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

El mediocampista argentino de 29 años ya había marcado en su debut absoluto con el equipo, durante la semifinal de la Supercopa de Chile ante Deportes Limache.

Anotará en cualquier momento: Guido Vadalá – 3.75 en bet365

Los datos que prometen goles en el Clásico de la Región de Coquimbo

En cinco de los últimos siete partidos de los Papayeros como locales, entre liga y copa, ambos equipos anotaron.

Esta misma tendencia se repite con los Piratas: el mercado de ambos anotan se cumplió en seis de sus ocho compromisos oficiales más recientes, considerando liga y Supercopa.

Además, en los dos clásicos ligueros de la temporada pasada, tanto granates como aurinegros marcaron al menos una vez.

Ambos equipos anotarán: Si – 1.83 en bet365

Baja producción de córners de La Serena

Además de no haber podido ganar en sus dos primeras presentaciones en la Liga de Primera, el cuadro granate tampoco logró imponer condiciones ni generar demasiado peligro en campo rival. Este panorama se refleja en su producción ofensiva: en ambos encuentros no superó los tres saques de esquina a favor.

Tiros de esquina de Deportes La Serena: Menos de 3.5 – 2.00 en bet365

Cuotas en Deportes La Serena vs Coquimbo Unido

Las cuotas son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Historial de Deportes La Serena vs Coquimbo Unido: últimos partidos