Los partidos entre la Universidad de Chile y Colo Colo, o entre cualquiera de ellos y la Universidad Católica, no son los únicos que pueden ser considerados clásicos. A nivel regional, también existen equipos que tienen su propia rivalidad.

Es lo que pasa en la Cuarta Región con Coquimbo Unido y Deportes La Serena. Ambos elencos con realidades dispares en este último tiempo, pero jugando partidos entre sí que siempre dan de qué hablar y que se disputan como una final.

Fue el caso de lo que aconteció este sábado, cuando el cuadro pirata venció por un único tanto a los papayeros (Alejandro Camargo, a los 75′). El duelo no estuvo exento de polémica y los ánimos terminaron caldeados.

Felipe Gutiérrez en furia

Hubo una jugada que desató la polémica en el encuentro entre Coquimbo y La Serena. Sucedió en el minuto 55′, cuando el mono Sánchez esperaba que el balón llegase al área para agarrarlo con sus manos, cuando se la pinchó Felipe Chamorro. El delantero papayero anotó, pero el árbitro señaló que había sido falta sobre el portero pirata.

Además de eso, Yahir Salazar se fue expulsado al minuto 79′, tras cometer una jugada peligrosa, lo que generó amplias dudas como resolución arbitral. Con esas mismas sospechas de fondo, habló Felipe Gutiérrez, DT de La Serena, con TNT Sports, tras el duelo.

“Por lo que nos comentan ahí toca el balón y lo pasa a llevar. Pero si toca primero el balón… Al final es discutir en vano, porque no tiene mucho sentido hablar del arbitraje”, empezó diciendo el técnico de Deportes La Serena.

“Tenemos que seguir en la búsqueda de la mejora constante, no queda de otra. Y que estos tipos sigan celebrando, porque no sé si van a poder hacer lo que hicieron el año pasado”, cerró un enojado Felipe Gutiérrez.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones tras el triunfo de Coquimbo Unido ante La Serena?