Coquimbo Unido tuvo una feliz jornada y venció a Deportes La Serena en un nuevo clásico. Uno de los más contentos fue Hernán Caputto, quien analizó el encuentro.

Los Piratas tuvieron que trabajar y bastante para poder quedarse con el duelo que reúne a los dos clubes más importantes de la Región de Coquimbo. Alejandro Camargo a los 75 minutos, puso el único gol en el Estadio La Portada, para decretar el 1-0 definitivo.

El análisis de Hernán Caputto

Hernán Caputto tiene la difícil misión de mantener a Coquimbo Unido por la senda que dejó Esteban González. Por ahora va bien, ya ganó la Supercopa ante Universidad Católica y suma 6 puntos de 9 posibles. Triunfar en el clásico es un dulce para los hinchas.

ver también Felipe Gutiérrez en furia con Coquimbo tras perder el Clásico: “Que estos tipos sigan celebrando, porque…”

“Creo que ganamos bien el partido. Las cosas que suceden dentro del campo son las que son tangibles, que es el resultado, y eso creo que es lo más importante”, indicó el técnico ante TNT Sports. El partido estuvo marcado por un polémico gol anulado a La Serena, donde Felipe Chamorro le “robó” el balón a Diego Sánchez, pero el juez Cristián Garay sancionó falta. Caputto no se refirió a la jugada.

“Difícil el partido, se nos tornó difícil por cambio de sistemas, por algunos jugadores que entraron en alguna posición que nosotros no teníamos claro desde el inicio. Nos fuimos acomodando, recibimos muy prontas las tarjetas y eso te condiciona a veces la intensidad“, detalló Caputto.

Publicidad

Publicidad

Con el triunfo, Coquimbo Unido demuestra que quiere seguir siendo protagonista tras ser campeón en el 2025. Además, tendrán el desafío de jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores. El envión anímico de derrotar a La Serena sirve y mucho.

“Contento, porque siempre lo más importante en los clásicos es competirlos a alta intensidad, que lo fue, y ganarlos. Lo importante es que lo ganamos, que seguimos sumando y eso es bueno para nosotros“, cerró Hernán Caputto.