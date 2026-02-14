Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de Primera

“Ganamos bien”: Hernán Caputto celebra la victoria Coquimbo sobre La Serena en el clásico

El DT de los Piratas habló luego de la victoria por 1-0 de su equipo ante los Papayeros.

Por César Vásquez

Sigue a Redgol en Google!
Hernán Caputto dirigió su primer clásico en Coquimbo.
© ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORTHernán Caputto dirigió su primer clásico en Coquimbo.

Coquimbo Unido tuvo una feliz jornada y venció a Deportes La Serena en un nuevo clásico. Uno de los más contentos fue Hernán Caputto, quien analizó el encuentro.

Los Piratas tuvieron que trabajar y bastante para poder quedarse con el duelo que reúne a los dos clubes más importantes de la Región de Coquimbo. Alejandro Camargo a los 75 minutos, puso el único gol en el Estadio La Portada, para decretar el 1-0 definitivo.

El análisis de Hernán Caputto

Hernán Caputto tiene la difícil misión de mantener a Coquimbo Unido por la senda que dejó Esteban González. Por ahora va bien, ya ganó la Supercopa ante Universidad Católica y suma 6 puntos de 9 posibles. Triunfar en el clásico es un dulce para los hinchas.

Felipe Gutiérrez en furia con Coquimbo tras perder el Clásico: “Que estos tipos sigan celebrando, porque…”

ver también

Felipe Gutiérrez en furia con Coquimbo tras perder el Clásico: “Que estos tipos sigan celebrando, porque…”

“Creo que ganamos bien el partido. Las cosas que suceden dentro del campo son las que son tangibles, que es el resultado, y eso creo que es lo más importante”, indicó el técnico ante TNT Sports. El partido estuvo marcado por un polémico gol anulado a La Serena, donde Felipe Chamorro le “robó” el balón a Diego Sánchez, pero el juez Cristián Garay sancionó falta. Caputto no se refirió a la jugada.

Difícil el partido, se nos tornó difícil por cambio de sistemas, por algunos jugadores que entraron en alguna posición que nosotros no teníamos claro desde el inicio. Nos fuimos acomodando, recibimos muy prontas las tarjetas y eso te condiciona a veces la intensidad“, detalló Caputto.

Publicidad

Con el triunfo, Coquimbo Unido demuestra que quiere seguir siendo protagonista tras ser campeón en el 2025. Además, tendrán el desafío de jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores. El envión anímico de derrotar a La Serena sirve y mucho.

“Contento, porque siempre lo más importante en los clásicos es competirlos a alta intensidad, que lo fue, y ganarlos. Lo importante es que lo ganamos, que seguimos sumando y eso es bueno para nosotros“, cerró Hernán Caputto.

Lee también
Coquimbo se burla de La Serena con picante mensaje en el camarín
Chile

Coquimbo se burla de La Serena con picante mensaje en el camarín

"Que sigan celebrando...": las iracundas palabras de Gutiérrez contra Coquimbo
Campeonato Nacional

"Que sigan celebrando...": las iracundas palabras de Gutiérrez contra Coquimbo

Tabla: Coquimbo se adueña del Clásico y vuelve a la cima del torneo
Campeonato Nacional

Tabla: Coquimbo se adueña del Clásico y vuelve a la cima del torneo

El ex Ñublense que está cerca de ser el nuevo refuerzo de Audax
Mercado de fichajes 2026

El ex Ñublense que está cerca de ser el nuevo refuerzo de Audax

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo