Felipe Chamorro tuvo una chance de poner en ventaja a Deportes La Serena y de hecho, lo hizo tras dejar en el camino al Mono Sánchez. Pero el árbitro del partido, Cristián Garay, pitó infracción en la jugada que el talentoso volante ofensivo granate resolvió con un zurdazo rasante hacia la portería.

Como Garay sancionó la falta sin esperar la resolución de la jugada, no hubo espacio para la intervención del VAR. Una de las acciones que protestó el cuadro granate, que también puso el grito en el cielo por la tarjeta roja directa que se ganó el defensor zurdo Yahir Salazar.

Y Chamorro repasó todas esas decisiones discutidas en una conversación con Only Granates. “Nos condiciona el gol anulado. El partido habría sido totalmente distinto si ese gol, que fue gol, no lo anulaban. Con frustración, merecíamos ganar”, dijo el jugador, quien llegó a La Portada desde Palestino.

Felipe Chamorro se fue muy frustrado tras la derrota en el clásico. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

“Con ese gol era todo distinto, pero de nuevo nos condicionan decisiones fuera de nosotros”, manifestó el Pipe Chamorro, autor de dos tantos en el empate frente a Universidad Católica. Uno de los puntos altos que ha mostrado el equipo serenense en la campaña 2026.

Felipe Chamorro festejó así su primer gol ante Católica. Le anotó dos a Vicente Bernedo. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Chamorro deja atrás su duelo con el Mono Sánchez y acusa injusticias contra La Serena

Luego del partido, ese cruce entre Felipe Chamorro y el Mono Sánchez fue parte de esas discusiones que se dan en la cancha. Quedó ahí, en el césped del estadio La Portada. Pero las dudas se mantuvieron en la mente del enganche de los Papayeros.

“Las más claras son las primeras. Contra Católica y ahora son cosas que no nos explicamos dentro de la cancha. Después las miramos afuera y tampoco las entendemos”, expuso Chamorro sobre el manto de dudas que tiene el plantel granate.

De hecho, el capitán Sebastián Díaz le manifestó con firmeza a Garay su disconformidad por haber cortado la jugada antes de la definición de Chamorro. Pero ya no había mucho que hacer. Aunque la sensación frustrante se apoderó de los pupilos del Pipe Gutiérrez, quien les lanzó un fuerte palo a los Piratas.

Y Chamorro le puso el manto de la duda a los cobros. “No quiero pensar que esto va más allá de un error, pero bueno, ya pasó. Lamentablemente mucha frustración. No dan ganas ni de hablar, me acuerdo y molesta que te condicionen por situaciones que no dependen de nosotros”, sentenció el “14” de los Papayeros.

La expulsión a Yahir Salazar también dejó a varios con la duda. Pero no al juez. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

Por lo pronto, Deportes La Serena debe sacudir la cabeza rápidamente, aunque lo hará ante un rival envalentonado: el 22 de febrero, los granates serán locales ante Universidad de Concepción, que remontó el marcador y derrotó a Deportes Concepción en uno de los derbis de la región del Bío Bío. El pitazo inicial está pactado para el mediodía.

Coquimbo Unido suma seis puntos en la Liga de Primera 2026, mientras que Deportes La Serena acumula apenas una unidad al cabo de tres fechas.

