Argentina

La increíble historia que cuenta Almirón sobre Vicente Pizarro en Central: “Afuera de la cancha…”

El entrenador de Rosario Central analizó el presente del volante chileno, que es titular indiscutido desde su arribo al cuadro argentino.

Por Carlos Silva Rojas

Vicente Pizarro es titular en Rosario Central.
© Getty ImagesVicente Pizarro es titular en Rosario Central.

Uno de los tantos jugadores chilenos que se encuentra disputando la Liga Argentina es Vicente Pizarro, quien fue el fichaje estrella de Rosario Central para la temporada 2026.

El ex Colo Colo llegó a Argentina y de inmediato se ganó una camiseta de titular, no le costó nada la adaptación, y ha jugado todos los minutos desde su arribo al equipo canalla.

El rendimiento de Pizarro en Central es muy bueno y de a poco se está ganando a los hinchas del equipo rosarino, en base de sacrificio y rendimiento, según analizó el propio entrenador Jorge Almirón.

Almirón llena de elogios a Vicente Pizarro en Argentina

Rosario Central le ganó por 2-0 a Barracas Central con buena presentación de Vicente Pizarro, situación que fue analizada por Almirón.

El ex estratega de Colo Colo habló del Vicho, explicando su forma de ser y aseguró que donde aparece es dentro de la cancha, con una personalidad diferente a la que tiene afuera de ella.

“A Vicente lo conozco hace dos años, no le pido mucho, sólo que juegue y haga jugar a los compañeros. Él afuera de la cancha no habla mucho, sólo habla adentro y se va conociendo con los compañeros y van tomando confianza en él de a poquito”, dijo el director técnico.

Rosario Central ha jugado cuatro partidos en la Liga Argentina y en todos jugó Vicente Pizarro, que además completó todos los minutos y se afirma en el cuadro canalla.

