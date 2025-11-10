Colo Gil protagoniza una gigantesca polémica en Argentina y acusa a sus compañeros: “Van para atrás…”

Uno de los tantos jugadores que partió de Colo Colo a finales de 2024 fue Leonardo Gil, quien rápido encontró equipo y recaló en Huracán.

El mediocampista argentino-chileno ha sido importante en el Globo desde su arribo y recuperó el nivel que perdió en la temporada pasada en el cuadro albo.

El Colo Gil viene de protagonizar una profunda polémica en el fútbol argentino, luego de una dura derrota ante Newell’s en el estadio Tomás Ducó.

Fuerte polémica de Leo Gil en Argentina

La derrota de Huracán complica al equipo del ex Colo Colo en la clasificación a la postemporada en Argentina, además, se enredó en la búsqueda de un cupo para un torneo internacional, lo que desató la ira del zurdo.

El Colo Gil tras el partido las emprendió contra sus compañeros y en imágenes que quedaron grabadas tras el encuentro con la Lepra se ve que les dice que jugaron para “atrás”.

“Van para atrás, pechos fríos de mierda. Eso son…”, dijo Gil, mientras fue abrazado por el entrenador Kuldelka.

Leonardo Gil reaccionó con furia, porque siente que sus compañeros bajaron la intensidad ante Newell’s, equipo al que mira como un clásico por su pasado en Rosario Central.