Tras eliminación del Mundial Sub 17: La petición de Sebastián Miranda para el plantel de la Roja

La selección chilena terminó su participación en el Mundial Sub 17. Pese a las grandes expectativas en el plantel dirigido por Sebastián Miranda, la Roja se quedó fuera del torneo en fase de grupos.

Este martes, el cuadro nacional logró superar a Canadá y sumó su primer triunfo por 2-1. Lo que dejó igualado el grupo K, ya que Uganda venció a Francia, y todo quedó en cuatro unidades.

Sin embargo, la Roja sacó la peor parte ya que por un gol de diferencia quedó eliminado. Resultado que caló hondo en el plantel nacional. Lo que confesó el propio Miranda tras el pitazo final en Qatar.

“Es una tristeza tremenda. Competimos de igual a igual con todos los equipos. Cometimos desconcentraciones, pero hoy el equipo se repuso al resultado adverso. Luchó hasta el final y con 10 tuvo ocasiones de marcar otro gol”, recalcó al enviado de Redgol, Kenotrotamundos Skechers fútbol.

La petición para la Roja Sub 17

Pero entre medio de la pena, el entrenador nacional hizo una particular petición para toda esta generación de la Roja Sub 17.

“Pido un millón de disculpas, siempre he querido hablar, pero en este momento no hay palabras. Estoy con una pena tremenda. Es primera vez que pasa esto. Me duele el alma”, lamentó tras el triunfo frente a Canadá.

Bajo está misma línea, ahora dejo de lado las métricas y decidió hablar lo más sincero sobre el futuro de este plantel. Por lo que están todas las fichas puestas en está camada de jóvenes promesas.

“Estoy muy orgulloso de estos jugadores. Les pido que crean en esta generación. Vamos a seguir trabajando para seguir proyectando jugadores. Los jugadores están mal. Son chicos de 17 años y tenían una tremenda ilusión. Hay que seguir trabajando. Es una de las generación que no hay que apurar, pero sí proyectarla”, enfatizó.

