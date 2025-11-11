Las selecciones con peor puntaje que Chile y que avanzaron en el Mundial Sub 17

La selección chilena se quedó fuera del Mundial Sub 17. Pese a la remontada contra Canadá y al triunfo por 2-1, el equipo de Sebastián Miranda no pudo avanzar de fase.

¿El motivo? La maldita diferencia de gol. El cuadro nacional terminó con 4 puntos, pero con una diferencia de -1. Por lo que esa derrota en el debut ante Francia, pasó la cuenta y quedó colista del grupo K.

ver también Chile vs Canadá: la Roja gana, pero queda fuera del Mundial Sub 17

“Es tremendo lo que ocurrió. Me duele el alma. Estoy muy orgulloso de mis jugadores. Y vamos a seguir trabajando para seguir proyectando jugadores”, recalcó Miranda al enviado de Redgol, Kenotrotamundos Skechers fútbol.

Los equipos con peor puntaje que Chile y que avanzaron

Pero el nuevo formato del Mundial Sub 17 dejó a la luz una insólita situación. Es que Chile con cuatro unidades y hasta con diferencia de -1, terminó fuera de la siguiente fase de definición.

La tabla del grupo K con Chile último con cuatro unidades y por solo un gol de diferencia.

Lo que llamó de inmediato la atención. Por solo una anotación, la Roja quedó fuera y pese a su rendimiento debe armar las maletas de retorno. Situación similar a lo que ocurrió en le Mundial Sub 20, pero donde las tarjetas amarillas salvaron al equipo de Nico Córdova.

Publicidad

Publicidad

Con la definición de este martes, la Roja superó a mejores terceros como Qatar (2 puntos, -1), Túnez (3 puntos), México (3 puntos, -3), e Indonesia (3 puntos, -5). Incluso la lista podría aumentar con el cierre de la fase de grupos de este martes. ¡Insólito!