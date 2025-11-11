La selección chilena sufrió un duro traspié en el Mundial Sub 17. El elenco de Sebastián Miranda se despidió tempranamente en la fase de grupos y ahora toca armar las maletas de retorno al país.

El equipo nacional luchó hasta el final y se despidió dignamente. Con goles de Zidane Yáñez y Matías Orellana, logró dar vuelta el marcador y superó a Canadá por 2-1. El tema es que la diferencia de gol dejó a la Rojita sin la chance de meterse en la próxima fase.

“Pido un millón de disculpas, siempre he querido hablar, pero en este momento no hay palabras. Estoy con una pena tremenda. Es primera vez que pasa esto. Me duele el alma”, indicó Seba Miranda tras quedar fuera del torneo en fase de grupos.

Pero sorpresivamente el formato de este nuevo Mundial con 48 equipos en competencia, permite la clasificación de ocho mejores terceros. Por lo que hay selecciones que con peor puntaje que Chile avancen a la siguiente fase de definición.

Así terminó el grupo de Chile en el Mundial Sub 17

Pero el caso que más llamó la atención fue el de México. El cuadro azteca perdió dos partidos y solo sumó un triunfo. Por lo que en el grupo F terminó tercero son solo 3 unidades y diferencia de -2.

Insólita clasificación de México

El tema es que México logró avanzar solo por el mecánicos de Fair Play. Si clasificó como último mejor tercero ya que Arabia sumó 9 tarjetas amarillas y dos rojas. Mientras que la Tri solo siete amarillas. ¡Insólito!

México, con peor rendimiento que Chile, sí se clasificó a 16vos

“Sí, México se metió a dieciseisavos de Final como el octavo mejor tercero y gracias al Fair Play (…) Arabia tuvo dos expulsiones, mientras que el combinado azteca no vio ninguna roja, por lo que México está en la siguiente ronda de panzazo”, destacó Mediotiempo aún asombrado por lo ocurrido este martes.

Ahora en la fase de 16vos tendrá un rival más que complicado como Argentina que viene con canasta completa y quiere repetir lo que hizo la adulta en Qatar 2022, donde conquistó el Mundial adulto.