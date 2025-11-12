La selección chilena tiene en un par de días más dos partidos amistosos en Sochi, Rusia. El equipo de todos se verá las caras primero ante los rusos el sábado 15 de noviembre, mientras que el martes 18 enfrentará a su similar de Perú.

Estos compromisos no han estado exento de polémica, ya que se trata de un rival y una sede que ha estado en tela de juicio en los últimos años producto de su conflicto bélico con Ucrania. Sin ir más lejos, al ratificarse que Chile jugaría ante Rusia, esto generó el rechazo inmediato de Yurii Diudin, embajador ucraniano en nuestro país.

Pese a estos reclamos, el partido finalmente se desarrollará, esto luego que la ANFP hiciera sus consultas respectivas a la FIFA. Es más, hasta hubo una comunicación con la federación ucraniana para asegurar que el compromiso no tenía nada que ver con motivaciones políticas.

Los millones que la ANFP gana con este amistoso ante Rusia

Además de las razones deportivas para jugar estos partidos, hay un motivo que apunta derechamente a lo económico, ya que las alicaídas arcas de la ANFP sumarán una buena cifra por esos compromisos en territorio ruso.

De acuerdo a información entregada por La Tercera, en Quilín 5635 recibirán 800 mil dólares por estos partidos en Rusia. La ANFP no se tendrá que hacerse cargo de ningún costo, ya que la organización financiará todos los traslados.

La selección chilena se volverá a ver las caras ante Perú tras su amistoso del pasado 10 de octubre. | Foto: Photosport.

Incluso se detalla que el regreso será a Santiago para evitar gastos en destinos intermedios. Aunque ojo, se evaluará con las conexiones en Europa los retornos de los jugadores que juegan en el viejo continente a sus respectivos países.

¿Cuándo juega la selección chilena ante Rusia?

El equipo de todos enfrentará a su similar ruso este sábado 15 de noviembre a las 14:00 (hora de Chile) en el Estadio Olímpico de Sochi.