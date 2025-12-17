El fútbol nacional vivirá una nueva experiencia este mes, con la Copa UC Sub-17, con jóvenes promesas listas para desplegar su talento en uno de los campeonatos formativos más importantes del país.

Entre el 16 y el 20 de diciembre se disputará la decimoctava edición de este tradicional torneo, en el que Universidad Católica buscará imponer su localía en el Grupo A, enfrentando a destacados rivales internacionales como las selecciones de Colombia, Perú y Qatar, que también llegan con grandes expectativas.

¿A qué hora juega Chile vs. Venezuela y dónde ver EN VIVO?

Chile vs. Venezuela se enfrentan este miércoles 17 de diciembre, desde las 18:00 horas de Chile , en el Estadio Claro Arena, por la Copa UC Sub 17.

El duelo de la Roja contra el conjunto vinotinto, será transmitido en vivo por TV a través de la señal de TNT Sport y de forma ONLINE por HBO Max para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Podrás verlo en los siguientes canales, según tu cableoperador:

VTR: 56/781

DirecTV: 502/1502

Movistar: 595/870

Claro: 92/592

Zapping: 52

TuVes HD: 243/131

Entel: 109

Mundo: 66/566

GTD/Telsur: 251/890

La competencia contará con la participación de equipos de alto nivel, contemplando tres jornadas de fase grupal, para luego dar paso a los encuentros decisivos y las finales que coronarán al campeón.

