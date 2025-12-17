Es tendencia:
Chile vs. Venezuela: A qué hora y dónde ver EN VIVO el partido por la Copa UC Sub 17

Ayer comenzó el certamen nacional que se extenderá hasta el sábado 20 de diciembre.

Por Franccesca Arnechino

Copa UC Sub 17.
El fútbol nacional vivirá una nueva experiencia este mes, con la Copa UC Sub-17, con jóvenes promesas listas para desplegar su talento en uno de los campeonatos formativos más importantes del país.

Entre el 16 y el 20 de diciembre se disputará la decimoctava edición de este tradicional torneo, en el que Universidad Católica buscará imponer su localía en el Grupo A, enfrentando a destacados rivales internacionales como las selecciones de Colombia, Perú y Qatar, que también llegan con grandes expectativas.

¿A qué hora juega Chile vs. Venezuela y dónde ver EN VIVO?

Chile vs. Venezuela se enfrentan este miércoles 17 de diciembre, desde las 18:00 horas de Chile, en el Estadio Claro Arena, por la Copa UC Sub 17.

El duelo de la Roja contra el conjunto vinotinto, será transmitido en vivo por TV a través de la señal de TNT Sport y de forma ONLINE por HBO Max para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Podrás verlo en los siguientes canales, según tu cableoperador:

  • VTR: 56/781
  • DirecTV: 502/1502
  • Movistar: 595/870
  • Claro: 92/592
  • Zapping: 52
  • TuVes HD: 243/131
  • Entel: 109
  • Mundo: 66/566
  • GTD/Telsur: 251/890
La competencia contará con la participación de equipos de alto nivel, contemplando tres jornadas de fase grupal, para luego dar paso a los encuentros decisivos y las finales que coronarán al campeón.

