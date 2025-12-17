El Flamengo de Erick Pulgar, se enfrentó al Pyramids en las semifinales de la Copa Intercontinental de la FIFA y se impuso con un 2-0, por lo tanto avanzó al duelo final que será contra el PSG, esta semana.+

El conjunto brasileño tendrá el que será quizás el partido más importante de su historia, buscando demostrar superioridad para vencer la hegemonía de los parisinos, que llevan 13 años de imbatibilidad en el torneo FIFA.

¿PSG vs. Flamengo por la final de la Copa Intercontinental?

El enfrentamiento entre Flamengo y PSG se juega este miércoles 17 de diciembre a partir de las 14:00 horas de Chile en el Ahmad bin Ali Stadium, Al Rayyan de Qatar.

El duelo entre la “parisinos” y el “mengao” irá en vivo y por TV en Chile a través de la señal exclusiva de DirecTV, DSports en la siguiente señal.

DSports de DirecTV: 610 (SD) – 1610 (HD)

Adicionalmente, podrás verlo en vivo y de forma ONLINE a través de diferentes plataformas de streaming, estas son DGO, Amazon Prime Video y FIFA+.

Probable formación del PSG

La oncena titular tentativa sería con Matvey Safonov, Nuno Mendes, Willian Pacho, Ilya Zabarnyi, João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz, Warren Zaire-Emery, Bradley Barcola, Gonçalo Ramos y Khvicha Kvaratskhelia.

Probable formación del Flamengo

La oncena titular del Mengão sería con Agustin Rossi, Alex Sandro, Léo Pereira, Danilo, Guillermo Varela, Giorgian de Arrascaeta, Jorge Carrascal, Jorginho, Erick Pulgar, Bruno Henrique y Everton.