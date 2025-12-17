Golpe al mercado: La UC se adelanta y busca arrebatarle el gran anhelo de Colo Colo en el mercado

Al parecer, en este mercado de fichajes Universidad Católica y Colo Colo protagonizarán varias contiendas por un mismo jugador. Si días atrás el objetivo era Matías Palavecino, ahora ambos cuadros podrían sumar un nuevo episodio a esta rivalidad de cara a la temporada 2026.

Así es, porque dentro de los diversos nombres que han sido vinculados a la UC en las últimas horas apareció un importante candidato para reforzar al elenco cruzado y que, curiosamente, es un viejo anhelo del ‘Popular’ en el mercado de pases. Nos referimos al defensor de La Roja, Matías Catalán.

Coke Hevia avisa acercamientos de la UC por Matías Catalán

A través de su cuenta de X, el periodista deportivo Jorge ‘Coke’ Hevia adelantó una importante novedad sobre el defensor chileno-argentino, quien actualmente milita en Talleres de Córdoba.

El comunicador escribió en redes sociales: “Sigo sosteniendo que Catalán está más cerca de la UC que de otro club. Veremos qué pasa” , dando así un verdadero golpe al mercado y sorprendiendo a hinchas albos y cruzados, quienes no tenían considerado este movimiento.

Cabe recordar que Catalán es un viejo anhelo de Colo Colo en el mercado de fichajes, sonando de forma ininterrumpida en al menos tres periodos de transferencias del elenco albo. De hecho, a inicios de este mismo mercado, el defensor de La Roja volvió a aparecer en el radar de Macul.

Fue en noviembre pasado cuando el propio jugador habló con ESPN y reconoció estar agradecido de la gente de Colo Colo, señalando que “siempre que hemos hablado se han portado muy bien conmigo”, cerrando con una frase enigmática: “Quién sabe si en un futuro se da”.

Matías Catalán estaría siendo tentado por Colo Colo y la UC para este mercado. (Foto: Hernan Cortez/Getty Images)

Los números de Matías Catalán en 2025

Poca acción tuvo el defensor argentino-chileno durante este 2025, debido a una rotura de ligamento cruzado que le impidió estar en las canchas por un largo periodo. Sin embargo, una vez recuperado, terminó consolidándose como titular y disputó 13 partidos oficiales, acumulando cerca de 1.103 minutos en la temporada.

