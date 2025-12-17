Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mercado

Golpe al mercado: La UC se adelanta y busca arrebatarle el gran anhelo de Colo Colo en el mercado

Coke Hevia dio a conocer esta información a través de redes sociales, generando ruido inmediato en el mercado nacional.

Por Franco Abatte

Sigue a Redgol en Google!
En la precordillera sueñan con arrebatarle un fichaje soñado a Colo Colo en este mercado.
En la precordillera sueñan con arrebatarle un fichaje soñado a Colo Colo en este mercado.

Al parecer, en este mercado de fichajes Universidad Católica y Colo Colo protagonizarán varias contiendas por un mismo jugador. Si días atrás el objetivo era Matías Palavecino, ahora ambos cuadros podrían sumar un nuevo episodio a esta rivalidad de cara a la temporada 2026.

Así es, porque dentro de los diversos nombres que han sido vinculados a la UC en las últimas horas apareció un importante candidato para reforzar al elenco cruzado y que, curiosamente, es un viejo anhelo del ‘Popular’ en el mercado de pases. Nos referimos al defensor de La Roja, Matías Catalán.

Aseguran que U Católica cierra el fichaje más inesperado: “Llega como agente libre”

ver también

Aseguran que U Católica cierra el fichaje más inesperado: “Llega como agente libre”

Coke Hevia avisa acercamientos de la UC por Matías Catalán

A través de su cuenta de X, el periodista deportivo Jorge ‘Coke’ Hevia adelantó una importante novedad sobre el defensor chileno-argentino, quien actualmente milita en Talleres de Córdoba.

El comunicador escribió en redes sociales: “Sigo sosteniendo que Catalán está más cerca de la UC que de otro club. Veremos qué pasa”, dando así un verdadero golpe al mercado y sorprendiendo a hinchas albos y cruzados, quienes no tenían considerado este movimiento.

Tweet placeholder

Cabe recordar que Catalán es un viejo anhelo de Colo Colo en el mercado de fichajes, sonando de forma ininterrumpida en al menos tres periodos de transferencias del elenco albo. De hecho, a inicios de este mismo mercado, el defensor de La Roja volvió a aparecer en el radar de Macul.

Publicidad

Fue en noviembre pasado cuando el propio jugador habló con ESPN y reconoció estar agradecido de la gente de Colo Colo, señalando que “siempre que hemos hablado se han portado muy bien conmigo”, cerrando con una frase enigmática: “Quién sabe si en un futuro se da”.

Matías Catalán estaría siendo tentado por Colo Colo y la UC para este mercado. (Foto: Hernan Cortez/Getty Images)

Matías Catalán estaría siendo tentado por Colo Colo y la UC para este mercado. (Foto: Hernan Cortez/Getty Images)

Los números de Matías Catalán en 2025

Poca acción tuvo el defensor argentino-chileno durante este 2025, debido a una rotura de ligamento cruzado que le impidió estar en las canchas por un largo periodo. Sin embargo, una vez recuperado, terminó consolidándose como titular y disputó 13 partidos oficiales, acumulando cerca de 1.103 minutos en la temporada.

Publicidad
Lee también
Golpe al mercado de fichajes: archirrival va por un cortado de Colo Colo
Colo Colo

Golpe al mercado de fichajes: archirrival va por un cortado de Colo Colo

No va a la Libertadores: El mejor club chileno en ranking Conmebol
Copa Libertadores

No va a la Libertadores: El mejor club chileno en ranking Conmebol

Mientras Colo Colo y la UC pelean por él, se muestra en Cuba: "Preparando..."
Chile

Mientras Colo Colo y la UC pelean por él, se muestra en Cuba: "Preparando..."

Salah sobre Pellegrini en la Roja: "Para qué va a venir a sufrir"
Selección Chilena

Salah sobre Pellegrini en la Roja: "Para qué va a venir a sufrir"

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo