Universidad Católica se encuentra preparando lo que será la próxima temporada donde competirán en Copa Libertadores. Y ante esto, distintas figuras aparecen en el radar de la Franja, entre ellas un jugador que fue ofrecido al elenco.

Según revela Punto Cruzado, Bryan Carrasco, jugador de Palestino, podría llegar a los Cruzados como jugador libre y como una nueva alternativa como extremo.

“Hasta el momento, no ha tenido conversaciones para renovar con Palestino, y tras seis años en la institución árabe, todo indica que su era llegó a su fin”, señala el medio, revelando que debido a esto, su entorno lo ofreció a distintos clubes, entre ellos, la UC.

Asimismo, el medio señala que no es la primera vez que Carrasco suena en la órbita Cruzada, pero que hoy por hoy no es una prioridad para el cuerpo técnico.

En la última temporada con los árabes disputó 26 encuentros y anotó en 4 ocasiones, dando 3 asistencias, y fue pieza importante para lograr la clasificación a Copa Sudamericana.

La carrera de Bryan Carrasco

El jugador de 34 años comenzó su carrera en Audax Italiano el 2009, el 2012 dio el salto fuera de Chile donde fichó por el Dinamo Zagreb, con quienes obtuvo la Primera Liga de Croacia. Tras una breve etapa por la liga de Croacia, Carrasco regresó a Audax donde estuvo hasta 2018.

El 2018 sumó una nueva experiencia fuera de Chile, donde se sumó a los Tiburones Rojos de Veracruz de la Liga MX. El 2020 vuelve a territorio nacional donde ficha por Palestino.