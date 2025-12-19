Mientras su presente en Colo Colo ha dado que hablar por sus polémicos dichos contra Fernando Ortiz, fuera de la cancha es otra historia para Arturo Vidal. El King sigue creciendo con sus proyectos y la noche del pasado jueves fue una muestra de ello.

El King sumó otro nuevo desafío a sus ya conocidos emprendimientos como las hamburguesas y línea de vinos. Esta vez, de la mano de su línea de ropa urbana llamada AV Streetwear.

En una exclusiva fiesta llena de múscia y celebración, el jugador albo se dejó ver con nombres de todo ámbito. Desde Fabián Orellana y Vicente Pizarro, hasta Pailita, Pamela Leiva y su ex mujer, Marité Matus.

El reencuentro familiar de Arturo Vidal

Arturo Vidal se fotografió y compartió sin ningún problema junto a Marité Matus, su ex mujer y madre de sus hijos. En un claro ejemplo de que la familia está por sobre todo, el jugador de Colo Colo dio que hablar en redes sociales.

La pareja se casó en 2009 y separaron sus caminos diez años más tarde. Pese a eso, el bienestar de sus tres hijos está por sobre todo y mantienen una buena relación.

Publicidad

Publicidad

Es más, el King también salió al paso recientemente tras el quiebre de Matus con Camilo Huerta. Dicho noviazgo terminó con polémica por líos económicos, pero el futbolista le dio todo su apoyo.

Vidal y Matus, en su matrimonio del 2009.

“Vidal está presente en los cumpleaños y celebraciones y fue en esas visitas que se dio cuenta de que el matrimonio que llevaba Matus con Huerta no iba bien. Prefirió ser cauto y no preguntar nada”, dijo Gisella Gallardo, amiga de Matus, a Lun.

Publicidad