Arturo Vidal llegó hasta la comuna de San Joaquín para votar en las elecciones presidenciales, donde llegó acompañado de su pareja, Sonia Isaza y amigos que lo llevaron hasta el lugar.

El jugador de Colo Colo mostró que llevó hamburguesas de su marca para los vocales de mesa, para agradecer el gran trabajo que hacen ayudando en este proceso.

En ese sentido, el King hizo un live en sus plataformas digitales para mostrar todo su recorrido, con una particular promesa para el próximo presidente que sea elegido por los chilenos.

“Yo me voy a tirar para presidente, si no cumple el nuevo presidente con sus promesas me tiro yo nomás”, comentó en sus redes sociales encendiendo a sus seguidores.

Vidal compartió con la gente y regaló hamburguesas a los vocales de mesa.

Vidal: “Si no cumplen me tiro yo a presidente”

Vidal mostró el recorrido de su voto en las elecciones presidenciales, donde su mayor preocupación fue no pasar malos ratos doblando el voto, por lo que preguntó varias veces cómo era para no equivocarse.

Una alegría para el jugador de Colo Colo fue cuando vio que la gente lo estaba esperando para pedirle fotos y autógrafos, con un particular mensaje por los últimos días en el club albo.

“Mira como la gente me espera y por ahí dicen que no me quieren. Acá en mi barrio me aplauden”, explicó, “es el cariño que me dan en todos lados, vengo llegando de Punta Arenas y se siente”.

“Que el presidente que salga cumpla y que el país siga mejorando. Que el país ayude al deporte, que salgan más deportistas”, detalló.

