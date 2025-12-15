Esteban Pavez tuvo uno de los años más difíciles de su carrera, sumado al mal rendimiento de Colo Colo a nivel colectivo. Por esta razón, el volante es uno de los candidatos a salir del club.

El volante inició el 2025 como seleccionado chileno y capitán de los Albos, pero todo se diluyó con el correr de los meses. Con la llegada de Fernando Ortiz, perdió casi todo protagonismo y su relación con los hinchas se terminó de quebrar tras decir que U. Católica era mejor institución.

La postura de Esteban Pavez

Debido a todos los eventos que fueron sucediendo durante la temporada, todo hacía pensar que Esteban Pavez sería uno de los primeros en la lista de salida de Colo Colo de cara al 2026. Ya se fueron Mauricio Isla, Emiliano Amor, Óscar Opazo y Sebastián Vegas.

Pavez si bien tiene contrato con los Albos hasta fines del próximo año, se creía que su mal momento en el club lo invitaría a tomar nuevos horizontes. Sin embargo, esto habría sufrido un inesperado giro y al parecer, el jugador se quedaría en Macul.

De acuerdo a la información de Radio ADN, Esteban Pavez está decidido a respetar el último año de su vínculo con el equipo que lo formó. Detallan que espera “empezar de cero” en el 2026 y así, luchar por ser nuevamente el jugador que se ganó la jineta.

Una decisión sorpresiva, ya que en los últimos ocho partidos de la Liga de Primera, que coinciden con la llegada de Fernando Ortiz, solo sumó 20 minutos. Su última titularidad fue el 14 de septiembre, cuando Colo Colo fue goleado por Universidad de Chile en la Supercopa.

En total en el 2025, Esteban Pavez jugó 34 partidos. No sumó goles ni asistencias. El futbolista de 35 años seguiría una temporada más en los Albos, donde no disputarán ninguna copa internacional. El capitán va por su revancha tras el desastroso centenario.