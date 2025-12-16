Coquimbo Unido quedará siempre en el recuerdo de Esteban González, director técnico que condujo al cuadro Pirata a una campaña histórica para ganar la primera división del fútbol chileno. Con un rendimiento impresionante, los aurinegros gritaron campeones a cuatro fechas del final en la Liga de Primera 2025.

De todas formas, apenas logró esa estrella para el Barbón, el Chino González dio un giro drástico a su carrera: aceptó el desafío de dirigir a los Gallos Blancos de Querétaro. Un paso que dio aconsejado por Iván Zamorano, conocedor del balompié azteca.

También recibió una millonaria advertencia de Fabián Estay, otro icónico chileno que tuvo la Liga MX. Y una consulta que lo hizo comparar su estadía en el Barbón y esta que recién comienza. “Parecen situaciones similares, pero hay un hambre que tenemos”, manifestó el Chino González.

Esteban González sacó campeón a Coquimbo Unido y dio un salto al fútbol mexicano. (Andres Pina/Photosport).

“Rebelarnos ante cualquier rival sabiendo que podemos competir. Y para eso debemos estar bien. Hay un análisis que nos permite formar el equipo y la citación. La única forma es trabajar, no creemos más y menos que nadie. Pero hay muchas similitudes. El proyecto me sedujo desde el principio porque es parecido a lo que viví contra Coquimbo”, aseguró el ex ayudante de Fernando Díaz.

Tuvo más. “Allá es muy parecida la liga en cuanto a los equipos que compiten por el título. Acá también. Vimos la final de Toluca Tigres y por qué no proyectarnos hacia allá”, expuso el Chino González. Por qué no soñar con que se puede pelear el título. Imaginar cosas chingonas, como dijo el funadísimo Javier Chicharito Hernández. Y gran parte de eso nació en el puerto pirata.

Publicidad

Publicidad

ver también Esteban González anticipa que fichará en Coquimbo Unido este mercado: “Al campeón le quieren…”

Esteban González revive emocionado el título de Coquimbo Unido en el fútbol chileno: ¡Querétaro se ilusiona!

Esteban González sabe que será complejo replicar la campaña que ofreció junto al plantel de Coquimbo Unido, club con el que sacó una ventaja sideral para ser campeón de la máxima categoría del fútbol chileno en la Liga de Primera 2025. Pero la ilusión está intacta.

“El mismo sueño que teníamos en Coquimbo queremos traspasarlo. Sabemos que la dificultad es grande y se compite con grandes equipos, pero no tenemos límites”, manifestó el Chino. Una declaración de principios que repitió incesamente durante su estadía en el Francisco Sánchez Rumoroso.

Publicidad

Publicidad

Diego Sánchez comanda la celebración del título. El arquero renovó en Coquimbo Unido. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

Y prosiguió con otra muestra de carácter y convicción. “Ese mensaje les dos siempre a nuestros jugadores. Tenemos que entregarnos al máximo”, cerró Esteban González, quien todavía no pierde de vista una campaña que seguramente jamás podrá ni querrá olvidar.

ver también La voltereta de Cecilio Waterman con Coquimbo que impacta al mercado de fichajes

Revisa la presentación de Esteban González en el Querétaro de México

Publicidad

Publicidad

Así terminó la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Coquimbo Unido fue el gran dominador de la Liga de Primera 2025 y conquistó su primer título en la máxima categoría del fútbol chileno.