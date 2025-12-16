La salida de Mauricio Isla de Colo Colo motivó que rápidamente los albos fueran a buscar a su reemplazante a Coquimbo Unido en el mercado de fichajes. Sobre todo después de la despedida de Óscar Opazo, quien también finalizó su vínculo con los albos. Por ende, Fernando Ortiz quedó prácticamente sin laterales derechos.

Sólo con el juvenil Víctor Campos, aunque el retorno de Lucas Soto desde Everton de Viña del Mar podría darle una nueva variante. Jugó ahí casi toda la campaña en los Ruleteros, donde el jugador de 22 años sumó 20 partidos en la Liga de Primera.

El escogido para suplir al Huaso fue Francisco Salinas, quien está “80 por ciento listo” para desembarcar en Pedrero. RedGol alertó la semana pasada que el nuevo DT de Coquimbo Unido ya no contaba en sus planes con el Coreano. Trazaba líneas para el año entrante sin el carrilero que debutó en la selección chilena de la mano de Nicolás Córdova.

Francisco Salinas se acerca al Monumental. (Andres Pina/Photosport).

Hernán Caputto fue consultado respecto a Salinas, quien negocia con el Cacique. También por Bruno Cabrera, otro de los futbolistas que ronda en el radar de la plana mayor de Blanco y Negro. Y hasta de Matías Palavecino se habló en los últimos días, aunque Querétaro y Esteban González arremetieron por su contratación.

“Lo que tiene que ver con las cláusulas, que seguramente todos lo saben, es que si viene un club y es capaz de pagar la cláusula es probable que el jugador emigre. Por algo se ponen esos valores”, expuso Caputto en una entrevista que le concedió a ESPN.

Agregó que “hay un consentimiento de que si se paga, el jugador tiene la posibilidad de irse. El club lo tiene claro y me lo dejó claro. Los futbolistas con cláusula pueden salir si las pagan. Me encantaría que se quede Bruno, sin duda. Lo mismo Salinas, eso está clarísimo”. Pero sabe que a veces hay poco que hacer cuando toca la puerta un club grande. Dirigió la Universidad de Chile y entiende de qué se habla en esos aspectos.

Caputto habla de las salidas de Coquimbo en el mercado y… ¿le allana el camino a Colo Colo?

Eso sí, Hernán Caputto tiene claro que Colo Colo es un llamado fuerte y Coquimbo Unido se resguardó por los valores establecidos en las cláusulas. La del argentino Bruno Cabrera, por ejemplo, supera el millón de dólares. Tanto a él y a Salinas quiere retenerlos.

Bruno Cabrera le anotó a Colo Colo en la Liga de Primera 2025. (Pepe Alvujar/Photosport).

“Se los manifesté. Tener la posibilidad de conducir futbolistas que rindieron a alto nivel y tienen pasos en la selección”, aseguró el ex estratego de Deportes Copiapó, donde tuvo un 2025 metido en la pelea por los boletos de ascenso, aunque cayó en la Liguilla frente a Deportes Concepción.

Caputto está consciente de que tenerlos podría servirle muchísimo. “Pero también entiendo que las posibilidades para un futbolista que son beneficios para él y el club, tienen que tomar esa opción”, sentenció el otrora golero, quien debe ir tachando más nombres en su lista del plantel para el año entrante. El tiempo dirá. Y no será mucho…

