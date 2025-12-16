Colo Colo podría comenzar a asegurar a su primer refuerzo del mercado de fichajes para la temporada 2026, donde aseguran que está en un 80% listo en la negociación.

Fue el periodista Rodrigo López, quien en el programa “De Fútbol Se Habla Así”, en la cadena deportiva DSports Chile, quien aseguró que Francisco Salinas ya va caminando al Monumental.

Algo que puede quedar definido íntegramente durante las próximas horas, cuando se reúna del directorio de Blanco y Negro para ver la revisión del primer fichaje.

La idea es completar el plantel luego de la salida de varios jugadores, donde apuntan al puesto que dejó vacante el experimentado Mauricio Isla, quien dejó el club.

Francisco Salinas fue uno de los nombres que explotó en la campaña de Coquimbo campeón. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

Francisco Salinas va caminando al Monumental

Fue en el citado programa donde contaron nuevos detalles de otro desembarco de Coquimbo Unido, luego de consagrarse como campeones de la Liga de Primera 2025.

En ese sentido, dejan en claro que hay una nueva salida del equipo que casi ya está definida, lo que será otro duro golpe para la institución pirata: “Salinas (Francisco) está un 80% listo en Colo Colo“

“Hay una reunión de directorio en Blanco y Negro donde se podrían zanjar dos temas: primero lo de Salinas y luego lo de Zavala“, detallaron.

Mira los detalles:

