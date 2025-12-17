Colo Colo está siendo observado desde varias partes del mundo en el mercado de fichajes para el 2026. Varios jugadores del Cacique podrían partir tras el mal centenario que le dieron a los hinchas y hay uno que ha sonado con fuerza al otro lado de la cordillera: Claudio Aquino.

El 10 llegó como una de las grandes estrellas para los 100 años del Eterno Campeón, pero su rendimiento estuvo muy por debajo de lo esperado. Su situación despertó el interés de dos viejos conocidos en Argentina, en una movida que lo obligó a tomar una postura.

Con contrato vigente, el mediocampista debe quedarse sí o sí en el Estadio Monumental. Sin embargo, este miércoles revelaron que está dispuesto bajo una sola condición.

Se queda en Colo Colo: Claudio Aquino ni ahí con volver a Argentina si no es por más plata

Luego de un año para el olvido en Colo Colo, el nombre de Claudio Aquino comenzó a sonar fuerte en Argentina. El 10 interesa en el Vélez Sarsfield al que sacó campeón en 2024 y en Rosario Central, donde anunciaron a Jorge Almirón como su nuevo técnico.

Claudio Aquino no piensa irse de Colo Colo si es que no le dan más dinero. Foto: Photosport.

Los rumores no tardaron en aparecer y este miércoles contaron la verdad. Fue el periodista Edson Figueroa quien en su canal de YouTube se refirió a la situación. “Se ha hablado de la posibilidad de Rosario Central con la llegada de Jorge Almirón del interés que tendrían, que llamaron al jugador“, dijo en un comienzo.

Fue tras ello que el reportero albo destapó que Claudio Aquino no se moverá del Estadio Monumental si no están dispuestos a mejorarle el sueldo que recibe en el Cacique. “Si no le pagan lo que gana en Colo Colo, no se sentará a negociar con ningún equipo argentino. Sea Vélez o Rosario, están lejos de llegar a lo que gana en Colo Colo“.

A eso, el periodista le agregó un detalle no menor. “Aquino está muy cómodo en Chile, le gusta el país, el hijo juega en el fútbol joven, ya han estado viendo colegio. No lo descartan, pero a mí me dicen que es extremadamente que Rosario o Vélez puedan llevarse a Claudio Aquino“.

De hecho, aprovechó de explicar por qué será complicado un regreso del 10 al fútbol argentino. “Aquino y Vidal tienen un sueldo superior al del Fideo Di Maria en Rosario Central. Con eso digo mucho. En los planteles esto se sabe, si alguien llega ganando más que Vidal, generaría un ruido interno, así como pasó con Vidal cuando llegó“.

De esta forma, el mediocampista se enfoca en disfrutar de sus vacaciones antes de iniciar la pretemporada. En el 2026 deberá demostrar que la inversión que se hizo en él valía la pena o deberá salir por la puerta chica de la Ruca.

Claudio Aquino no quiere dejar Colo Colo si no es por algo mejor en lo económico. Rosario Central y Vélez Sarsfield ya están claros de lo que deben hacer si es que lo quieren sacar del Cacique.

¿Cuáles fueron los números de Claudio Aquino en Colo Colo en 2025?

Claudio Aquino cerró la temporada 2025 disputando un total de 41 partidos oficiales con la camiseta de Colo Colo. En ellos aportó con 6 goles y 5 asistencias en los 2.957 minutos que acumuló dentro del campo de juego.

