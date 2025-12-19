El mercado de pases arrancó con todo en este 2025, con miras al próximo año. Y a un mes de que comience la acción en el fútbol chileno, un ex Colo Colo comienza a buscar nueva camiseta.

Se trata de Óscar Opazo, el lateral diestro que por años estuvo en Macul y fue anunciado como una de las primeras salidas del Cacique. El Torta, quiere seguir jugando en el fútbol grande y ya hay acercamientos.

Es que pese a su vínculo afectivo con Santiago Wanderers, el nacido en el puerto tiene cuerda para rato en Primera. Por eso, desde el sur del país lo buscan para la próxima temporada.

Óscar Opazo quiere revancha tras dejar Colo Colo

Luego del adiós definitivo de los albos, Óscar Opazo podría sumar a Ñublense como su siguiente camiseta para la temporada 2026. Así lo dijo el periodista de Radio Pauta, Coke Hevia.

Opazo no va más en Colo Colo /Photosport

El “Torta” viene de un irregular año en Colo Colo, donde solo tuvo participación directa en nueve partidos. Es más, al final ni fue citado en el ciclo de Fernando Ortiz con el equipo.

Publicidad

Publicidad

Por eso, a sus 35 años quiere desmotrar que está vigente, pese a que no ve minutos desde la primera fecha de la segunda rueda en la Liga de Primera. Ahí, jugó 34 minutos en el triunfo 2-1 ante Deportes La Serena.

ver también “Te extrañaré”: la desgarradora despedida de Esteban Pavez al Torta Opazo en Colo Colo

Opazo regitra pasos por Santiago Wanderers, club donde nació, además de Racing de Avellaneda. En los argentinos estuvo el 2023, mientras que ahora puede recalar en Ñublense para reemplazar al saliente Bernardo Cerezo.