“¡Bienvenido!”: Ñublense da la sorpresa y cierra el fichaje de figura de Primera B

Los Diablos Rojos anunciaron a figura de Primera B como uno de sus primeros fichajes para la próxima temporada.

Por Andrea Petersen

Figura de Primera B cerró su regreso a Primera b.
Deportes Copiapó cerró un complejo 2025 donde quedó fuera de la final de la liguilla por el ascenso y seguirá en Primera B el próximo año. Ante esto, el equipo comienza a definir lo que será la próxima temporada y ya se reveló una importante baja.

Carlos Salomón, defensor de 25 años y exjugador de Universidad Católica, reveló en sus redes sociales que se despide del club tras disputar 27 partidos este campeonato, convirtiéndose en una pieza importante del León de Atacama.

El nuevo club de Carlos Salomón

El defensor cerró su regreso a Primera División y fichó por Ñublense, club que terminó en el décimo puesto de la tabla de posiciones, sin opción de clasificar a las copas internacionales, por lo que el cuadro busca reforzarse para el 2026.

A través de sus redes sociales, el equipo oficializó la llegada del jugador. “Le damos la bienvenida a Carlos Salomón, nuestra primera incorporación para la temporada 2026. Carlos, el “Flaco”, tiene 25 años, es defensa central y mide 1.87 mts. ¡Bienvenido, “Salo”, a la familia de los Diablos Rojos”.

La despedida de Carlos Salomón de Copiapó

A través de sus redes sociales, el jugador se despidió del León de Atacama. “Me voy agradecido de todas las amistades que hice, las personas que trabajan y hacen grande a este lindo club, y como no a la gente que siempre estuvo apoyándonos en todo momento”, señaló de entrada en su despedida.

Asimismo, se refirió a su desempeño durante la temporada. “No tengan duda que en cada partido me entregué por completo tratando de conseguir los objetivos, pero todos sabemos que el fútbol es así y no de merecimiento”.

