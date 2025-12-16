Palestino recibió un sacudón al final de la temporada, cuando sorpresivamente anunció que el DT Lucas Bovaglio no seguía en el club. Eso, tras buena campaña donde se clasificó a Copa Sudamericana.

Y entre rumores de un duro encontrón con Bryan Carrasco, lo cierto es que el argentino dijo adiós a La Cisterna y busca equipo. Es más, está cerca de abrochar una firma en otro elenco nacional.

Tal cual, ya que desde el sur de Chile avisaron que el entrenador presentará su propuesta en un equipo de la Liga de Primera que tenía abrochado a otro DT. Sin embargo, el ex árabe se metió por los palos a última hora.

¿A dónde se irá Lucas Bovaglio?

El entrenador Lucas Bovaglio sostiene acercamientos para convertirse en el próximo DT de Ñublense. El argentino viene de dejar Palestino, donde no fue renovado para la temporada 2026.

Bovaglio estuvo un año y medio en el Tino /Photosport

“Asoma como otra alternativa para la administración de Ñublense, que ve con buenos ojos su metodología de trabajo y últimos resultados”, reveló el medio local de Chillán, Osa2 TV.

En ese sentido, la información apunta a que son dos los candidatos a la banca, ya que “la dirigencia de Ñublense sostuvo reuniones también con Juan José Ribera, de gran campaña en Audax Italiano, y los detalles ahora los deberías resolver su representante”.

“La dirigencia del Rojo en su búsqueda para no equivocarse, también escuchará el plan de Bovaglio”, cerró el citado medio. Lucas Bovaglio llegó en 2024 al fútbol chileno, donde arribó a Palestino para reemplazar a Pablo “Vitamina” Sánchez.