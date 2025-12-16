Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mercado de Pases

¡Batacazo! Avisan que el DT Lucas Bovaglio se acerca a rival directo de Palestino tras dejar el club

El DT no fue renovado en La Cisterna, pero su plan es seguir en el fútbol chileno. Ahí, potente elenco del sur puso sus ojos en él.

Por Nelson Martinez

Sigue a Redgol en Google!
El DT tuvo duro encontrón con refrente árabe.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTEl DT tuvo duro encontrón con refrente árabe.

Palestino recibió un sacudón al final de la temporada, cuando sorpresivamente anunció que el DT Lucas Bovaglio no seguía en el club. Eso, tras buena campaña donde se clasificó a Copa Sudamericana.

Y entre rumores de un duro encontrón con Bryan Carrasco, lo cierto es que el argentino dijo adiós a La Cisterna y busca equipo. Es más, está cerca de abrochar una firma en otro elenco nacional.

Tal cual, ya que desde el sur de Chile avisaron que el entrenador presentará su propuesta en un equipo de la Liga de Primera que tenía abrochado a otro DT. Sin embargo, el ex árabe se metió por los palos a última hora.

¿A dónde se irá Lucas Bovaglio?

El entrenador Lucas Bovaglio sostiene acercamientos para convertirse en el próximo DT de Ñublense. El argentino viene de dejar Palestino, donde no fue renovado para la temporada 2026.

Bovaglio estuvo un año y medio en el Tino /Photosport

Bovaglio estuvo un año y medio en el Tino /Photosport

“Asoma como otra alternativa para la administración de Ñublense, que ve con buenos ojos su metodología de trabajo y últimos resultados”, reveló el medio local de Chillán, Osa2 TV.

Publicidad

En ese sentido, la información apunta a que son dos los candidatos a la banca, ya que “la dirigencia de Ñublense sostuvo reuniones también con Juan José Ribera, de gran campaña en Audax Italiano, y los detalles ahora los deberías resolver su representante”.

Mercado de pases: Cristián Suárez deja Palestino y se acerca a un viejo amor en el fútbol chileno

ver también

Mercado de pases: Cristián Suárez deja Palestino y se acerca a un viejo amor en el fútbol chileno

“La dirigencia del Rojo en su búsqueda para no equivocarse, también escuchará el plan de Bovaglio”, cerró el citado medio. Lucas Bovaglio llegó en 2024 al fútbol chileno, donde arribó a Palestino para reemplazar a Pablo “Vitamina” Sánchez.

Lee también
Nuevo DT del campeón se abre a reforzar a Colo Colo: "Entiendo que..."
Colo Colo

Nuevo DT del campeón se abre a reforzar a Colo Colo: "Entiendo que..."

"Está 80% listo": Colo Colo a un paso de su primer refuerzo
Colo Colo

"Está 80% listo": Colo Colo a un paso de su primer refuerzo

Mercado: siente afecto por Almirón y afina su regreso al fútbol chileno
Chile

Mercado: siente afecto por Almirón y afina su regreso al fútbol chileno

Periodistas deportivos de Chile eligen a los mejores futbolistas del año
Chile

Periodistas deportivos de Chile eligen a los mejores futbolistas del año

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo