Mercado

Un defensa y un delantero: Los dos extranjeros acercados a Colo Colo como refuerzos en este mercado de fichajes

El Cacique sigue trabajando en la contratación de nuevos nombres para afrontar la temporada 2026 de la mano de Fernando Ortiz.

Por Patricio Echagüe

El Cacique sigue buscando jugadores para el 2026.
El Cacique sigue buscando jugadores para el 2026.

Colo Colo sigue en la búsqueda de nuevos jugadores en este mercado de fichajes. Pese a que los recursos son bastante limitados, en el Cacique deben rearmar el plantel tras la gran cantidad de salidas que se han dado, sobre todo en la defensa.

En ese sentido los albos ya han armado la lista de prioridades para comenzar a trabajar: dos defensas centrales, un lateral derecho y un centrodelantero.

Con el correr de los días han aparecido diferentes alternativas en este mercado. Nombres como Bruno Cabrera, Nicolás Díaz y Matías Catalán han tomado fuerza, aunque todavía sin nada concreto.

Sin embargo, en las últimas horas se han sumado nuevas interesantes opciones en la búsqueda de los albos. Una es en defensa y otra en delantera, siendo ambas cartas extranjeras y que fueron acercadas a las oficinas del Estadio Monumental

Los dos extranjeros acercados a Colo Colo en este mercado

De acuerdo a información entregada en Directv Sports Chile, la gerencia deportiva de Colo Colo encabezada por Daniel Morón recibió el ofrecimiento del defensor Junior Barreto y del atacante Junior Marabel.

Junior Marabel viene de una correcta campaña en Palestino. ¿Será Colo Colo su próximo destino?

Junior Marabel viene de una correcta campaña en Palestino. ¿Será Colo Colo su próximo destino? | Foto: Photosport.

Barreto es paraguayo, tiene 27 años y de 1,88 mts de altura. Hace tres temporadas que milita en el Olimpia de su país, manejando ambos perfiles de la defensa, algo que le vendría muy bien a Fernando Ortiz pensando en el armado de la defensa.

Por su parte Marabel, de también nacionalidad paraguaya, viene de dos temporadas más que interesantes en Palestino, club donde ha estado a préstamo desde Unión de Santa Fe. En este 2025 anotó 13 goles con los árabes entre la Liga de Primera, Copa Chile y Copa Sudamericana.

Dos opciones de mercado que los albos deben analizar sabiamente, sobre todo considerando la necesidad que hay de elevar el nivel del equipo tras un discretísimo 2025.

