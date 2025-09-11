Universidad Católica pasa por una etapa crucial en el Campeonato Nacional en donde buscan clasificar a las competencias internacionales, como también comenzar a definir lo que pasará para la temporada 2026 y la esperada renovación de su capitán, Fernando Zampedri.

Según reveló Bruno Sampieri y recoge Punto Cruzado, la UC presentó una oferta al jugador para extender su contrato el cual termina a fin de año, sin embargo, esta no habría sido respondida por el jugador.

Asimismo, agrega que el actual goleador del Campeonato Nacional con 11 tantos, quiere que el nuevo contrato sea por dos temporadas, mientras que la oferta del club sería de una.

A pesar de esto se espera que la negociación llegue a un buen puerto y el Toro siga en el equipo. Pero en el caso totalmente inesperado de que esto no ocurriese, la UC ya tendría algunas cartas bajo la manga para llenar el gran vacío que dejaría.

La estrategia de la UC para el 2026

Según reveló Sampieri, el cuadro universitario tiene en la mira a dos delanteros para reforzar la franja. Uno de ellos es Diego Coelho, delantero de Cobresal, quien se posiciona en el cuarto lugar de la tabla de goleadores con 9 tantos.

Diego Coelho es uno de los goleadores del campeonato nacional/Photosport

El jugador de 30 años vive un gran momento con el cuadro minero, quienes marchan en la séptima posición de la Liga de Primera ingresando justo a la fase de grupos de la copa Sudamericana.

El otro jugador en carpeta, es el delantero paraguayo Junior Marabel de 27 años que llegó el 2024 al campeonato nacional y actualmente milita en Palestino, club que se posiciona en la segunda posición de la tabla y en zona de clasificación a la Copa Libertadores.

junior Marabel está en el radar de la UC /Photosport

Marable ha militado por distintos clubes, entre ellos Cerro Porteño, General Caballero, Guaireña, 12 de Octubre, Deportivo Capiatá, todos de la Liga Paraguaya, antes de llegar a Chile el 2024.