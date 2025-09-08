Universidad Católica se encuentra viviendo un positivo momento en el campeonato nacional en donde lleva tres triunfos consecutivos, lo que lo posiciona en el sexto lugar de la tabla y que los clasifica a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

A pesar de esto, el cuadro dirigido por Daniel Garnero ya está pensando en lo que se viene para el 2026 en donde a fin de año se vienen decisiones importantes, ya que 10 de sus figuras terminan su contrato y comenzará el proceso de renovación, lo que significará algunas salidas.

Fernando Zampedri y Gary Medel son algunas de las figuras que terminan sus contratos, pero se prevé que seguirán en la franja el próximo año, no así es el caso de otros jugadores.

Los jugadores que dejarían Católica a fin de año

Según revela Punto Cruzado, entre los jugadores que no estarían considerados para el 2026 se encuentran Darío Melo y Agustín Farías, quienes han sumado pocos minutos esta temporada y no han podido consolidarse en el equipo, por lo que estaría casi cerrado su futuro en la ‘Franja’.

Dario Melo es uno de las figuras que podrían dejar UC/Photosport

Agustín Farias podría dejar Universidad Católica/Photosport

A ellos se suma Dylan Escobar y Eduard Bello, quienes están a préstamos y no se ejercería una opción de compra para hacer su estadía permanente en el equipo.

Los refuerzos que buscará Universidad Católica

Bruno Sampieri reveló en su canal de Youtube que el equipo tendría en carpeta al jugador de Cobresal, Diego Coelho, quien llegó al futbol chileno el año 2022 y también militó en Curicó Unido.

Actualmente, Coelho marcha en el cuarto lugar de goleadores de esta temporada con 9 tantos y podría llegar a la UC como agente libre.

Otro jugador en la mira del club universitario, según señalan, es Junior Marabel, delantero de 27 años que actualmente milita en Palestino y ha pasado por clubes como Deportivo Capiatá, Cerro Porteño, General Caballero y 12 de Octubre, todos de la Liga Paraguaya.