Universidad Católica se encuentra reforzando lo que será el 2026 donde competirán en Copa Libertadores. Debido a esto, la Franja, que cerró un positivo 2025, buscará reforzarse de la mejor manera y aseguran que pusieron sus ojos en el extremo Teo Arce.

Sin embargo, no todo sería tan fácil para que la UC pueda fichar al jugador de 25 años que terminó su contrato con General Caballero de Juan León Mallorquín y se encuentra libre, ya que hay distintos clubes que buscarían concretar su fichaje.

Los clubes que buscan quitarle a Teo Arce a la UC

El jugador tuvo dejó una positiva marca en la liga paraguaya, donde fue dirigido por Daniel Garnero, el actual DT de la UC, cuando formaba parte del primer equipo de Olimpia.

Por lo que ahora, ante las complicaciones para renovar a Eduard Bello, el extremo aparece en el radar de la Franja.

Según revela ABC Paraguay, entre los interesados para quedarse con el fichaje del jugador que fue una pieza fundamental en la obtención de la Copa Paraguay del Rojo, se encuentran un equipo de la Primera División Argentina, San Lorenzo de Almagro.

El medio D10 reveló que de la Liga Paraguaya el club Cerro Porteño tiene interés en él, al igual que Libertad. Por otra parte, al interés por el joven jugador entraría Barcelona de Guayaquil.

Teo Arce se despide de General Caballero

A través de sus redes sociales, Arce señaló: “Llegó el final. Después de tantos años defendiendo estos colores, hoy me toca despedirme de esta gran institución que me abrió las puertas y me hizo sentir en casa desde el primer día”.

“Quiero agradecer a todos los funcionarios, dirigentes, cuerpos técnicos que pasaron y a cada compañero con quienes compartí. Eternamente agradecido, Pueblo Rojo. Un abrazo enorme y hasta siempre”.

