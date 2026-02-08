Run and Sand by Caja Los Andes 2026, se realizó en la hermosa ciudad de La Serena y la largada fue al caer la noche sobre por la Playa del Mar en una nueva modalidad Sunset.

Por cuarta vez se realiza la clásica corrida por las suaves arenas de la playa principal junto a la Avenida del Mar, teniendo como partida y meta el icónico Faro de la ciudad serenense, acompañados por la maravillosa puesta de sol y las estrellas.

Hugo Catrileo demuestra su jerarquía en los 21K

Previamente a la partida en el mítico Faro serenense hubo música, activaciones, talleres, Yoga Sunset y baile entretenido, los primeros en largar fueron los 21K y posteriormente lo hicieron los 10k y 5K.

Los ganadores de la distancia de los 5K en las damas fue Martina Prado y en los varones Joan Manuel Morales, en la distancia de los 10k en damas Valentine Pastene, Orlena Pizarro y Kay Gitermann y en varones 10K Felipe Silva Sebastián Órdenes y Alan Saavedra.

En tanto, en distancia de la Media Maratón 21k en damas las vencedoras fueron Stephanie Varas 01:40:59, Barbara Salinas 01:42:13 y Scarlet Rioseco 01:49:16, y en varones 21K los ganadores fueron Hugo Catrileo Tapia 01:12:37, Sebastián Marzan 01:20:58 y Miguel Gonzalez 01:21:48.

El reconocido atleta y maratonista olímpico Hugo Catrileo comentó: “Fue una gran experiencia correr junto a más de 1.200 personas que llegaron a disfrutar de esta nueva fecha de la media maratón 21K y también en las otras distancias de 5k y 10k, en una superficie distinta a lo que habitualmente uno entrena, y correr por la arena de Playa del Mar con la puesta de sol es muy lindo, cómo también ver a los niños, jóvenes, familias y amigos, que llegaron de todos los rincones del país. Logré quedarme con el triunfo, fue bastante peleado, pero acá se viene a disfrutar y vivir una experiencia maravillosa “.

¿Qué es Run and Sand?

Run and Sand es un evento deportivo diseñado y pensado para toda la familia, deportistas amateur, pro y élite, el gran compromiso y principal motivación es proteger el medio ambiente, las playas y los océanos, por lo mismo la realización de las activaciones que se realizan.

Busca crear un compromiso y educación a los niños, adolescentes y a sus padres, al limpiar y recuperar todos los desechos y basura de las playas y humedales, las mallas ostioneras, las botellas y bolsas plásticas, todo lo reciclado son reutilizados para crear las medallas finisch del evento que reciben los corredores al cruzar la meta en cada una de las fechas.