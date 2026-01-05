El verano 2026 tendrá acción asegurada con una nueva edición del Run and Sand, el tradicional evento deportivo que combina running, playa y naturaleza, y que este año llegará con importantes novedades en dos icónicos destinos del país: La Serena y Papudo.

La primera cita será en la Región de Coquimbo, donde La Serena volverá a ser protagonista. El evento se desarrollará el sábado 7 de febrero, con una espectacular largada al caer la tarde en formato Sunset, directamente sobre las arenas de la Playa del Mar.

¿Cuándo es Run and Sand?

Pero no será la única parada. Por primera vez, el Run and Sand llegará a la localidad veraniega de Papudo, en la Región de Valparaíso.

La inédita versión se realizará el domingo 1 de febrero , recorriendo la extensa playa del balneario, que destaca por su variada oferta gastronómica, hotelera y el concurrido Paseo La Terraza, que bordea las playas y ofrece una infinidad de servicios.

El Run and Sand 2026 ofrecerá distancias pensadas para todo tipo de participantes:

3K Inclusivo

5K Familiar

10K Intermedio

21K Media Maratón

Las inscripciones ya están disponibles junto a toda la información del evento en el sitio oficial www.runnsand.cl

Deporte, familia y cuidado del medio ambiente

Más allá de lo competitivo, el evento destaca por su enfoque familiar y sustentable. Los residuos recolectados en labores de limpieza de playas, humedales y mallas ostioneras son reciclados y reutilizados para la confección de las medallas finisher, que reciben todos los participantes al cruzar la meta.

Hugo Catrileo dice presente

Uno de los grandes atractivos será la presencia del reconocido maratonista olímpico Hugo Catrileo Tapia, del Team JAC, quien participará en ambas fechas.

Se espera una alta convocatoria que incluya corredores elite, amateurs, niños, familias, parejas y grupos de amigos.

En el caso de Papudo, además de las distancias 3K y 7K, la jornada contará con música en vivo, sesiones de yoga y diversas activaciones, dando vida a una verdadera fiesta deportiva frente al mar.