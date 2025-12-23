El running dejó de ser un deporte de nicho: cada vez más personas se suman a carreras o entrenan en grupo. Pero más allá de la motivación, elegir bien el calzado es clave.

Factores como la pisada y el terreno pueden marcar la diferencia entre avanzar con comodidad o terminar lesionado. Durante años, las zapatillas con placa de carbono dominaron la conversación sobre la capacidad física. Pero no es el único avance técnico disponible ni la más adecuada para todos.

Así puedes elegir la mejor zapatilla

La innovación está explorando caminos inclusivos, con soluciones que combinan amortiguación, reactividad y comodidad. Una de esas propuestas llega desde PUMA, con el lanzamiento de su nueva Velocity Nitro 4, una zapatilla pensada para democratizar el alto rendimiento.

¿Su principal innovación? La espuma NitroFoam, una tecnología inyectada con nitrógeno que ofrece un gran retorno de energía con una pisada liviana, sin la rigidez de una placa.

“No todos los corredores necesitan carbono para alcanzar su mejor versión. Este nuevo producto entrega un alto grado de amortiguación reactiva y retorno de energía gracias a NitroFoam, permitiendo que tanto runners experimentados como quienes recién empiezan encuentren una herramienta confiable, cómoda y veloz”, explicó Juan Pablo Rosas, especialista en productos deportivos de PUMA Chile y Perú.

El modelo incorpora una malla técnica con características PWRTAPE, que mejora la ventilación y entrega sujeción sin comprometer la flexibilidad. Además, su suela PUMAGRIP asegura tracción en superficies mixtas, clave para quienes entrenan en ciudad, parques o incluso cerros.

Entre otras recomendaciones está la identificación de la pisada, la cual puede ser pronadora, supinadora o neutra. Así también, definir el objetivo de preparación de una corrida de 10K o una maratón.

Se recomienda asesorarse con un experto o aprovechar herramientas como test de pisada, planificadores de entrenamiento o evaluaciones en tiendas especializadas. Todos estos detalles permiten elegir un modelo que realmente acompañe tus objetivos y estilo de vida.

Por eso, zapatillas como la Velocity Nitro 4 hacen sentido: una propuesta pensada para la versatilidad, que se adapta a distintos tipos de deportistas sin comprometer el resultado. Porque correr no es solamente competir: es liberar la mente, cuidar el cuerpo, y sobre todo disfrutar el proceso.

