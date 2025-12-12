Itaú, como Main Sponsor de la competencia de running más masiva e icónica del país –Maratón de Santiago 2026–, anunció la fecha oficial para la venta de los últimos 2.500 cupos, que este año serán exclusivos para clientes Itaú.

La edición 2026, que se correrá el 26 de abril, ha registrado un interés sin precedentes, con miles de corredores inscritos y una alta expectativa para nuevas inscripciones en las categorías más populares.

¿Cuándo salen a la venta los nuevos cupos?

La venta exclusiva se realizará en la página oficial del evento el lunes 5 de enero de 2026. “Sabemos que el Maratón de Santiago es una competencia muy esperada por la comunidad runner, por eso quisimos ofrecer a nuestros clientes la posibilidad de acceder a los últimos ingresos disponibles. Este beneficio forma parte del compromiso que asumimos con la ciudad y los corredores, y es solo el comienzo de una serie de novedades que daremos a conocer durante los próximos meses”, señaló Julián Acuña, gerente corporativo de la Banca Minorista de Itaú.

Los cupos disponibles estarán distribuidos de la siguiente manera:

▪ 300 para 42K

▪ 1.200 para 21K

▪ 1.000 para 10K

¿Quiénes podrán comprar?

La venta estará abierta a todos los clientes Itaú que cuenten con cualquier tarjeta de crédito vigente, y se realizará a través de un sistema de fila digital administrado por Prokart, organizadores del evento.

Desde la organización destacaron el impacto positivo de la alianza: “La llegada de Itaú como Main Sponsor nos permite ampliar beneficios para la comunidad runner y seguir elevando la calidad y alcance del evento. La venta exclusiva es uno de los primeros hitos de esta colaboración”, indicó la directora corporativa de Prokart, Francisca Aguirre.

Esta alianza incluye dos medios maratones –femenina en Santiago y mixta en Viña del Mar–, reafirmando el compromiso conjunto por impulsar el deporte, la vida sana y la equidad de género a nivel nacional.

En las próximas semanas, Itaú dará a conocer más beneficios para el ecosistema runner en Chile, desde descuentos exclusivos hasta activaciones pensadas para enriquecer la experiencia de sus clientes dentro y fuera de la carrera.