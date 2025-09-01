Este domingo 31 de agosto de 2025, Santiago se transformó en el escenario de un acontecimiento inédito en Chile: el Primer Medio Maratón Femenino de la capital, un evento organizado por Prokart que reunió a más de 5.000 corredoras en torno al Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

Pese a que la mañana estuvo marcada por bajas temperaturas, aquello no fue impedimento para que las participantes desplegaran toda su energía y

compromiso, consolidando así un hito en el deporte chileno al ser la primera competencia de gran envergadura dedicada exclusivamente a las mujeres, donde el deporte, el empoderamiento y la comunidad se entrelazaron en un mismo espacio.

Medio Maratón de Mujeres fue todo un éxito

La largada y la meta se ubicaron en la Avenida Grecia, frente al coliseo ñuñoíno, con un circuito que recorrió avenidas emblemáticas como José Pedro Alessandri, Macul, Rodrigo de Araya, Irarrázabal y Salvador, para luego retornar al Estadio Nacional.

La jornada comenzó temprano, con la partida de la prueba de 7 kilómetros a las 08:30 horas y la largada de la distancia reina, los 21K, a las 09:15. Esta última certificada por la World Athletics y la AIMS, lo que entregó un carácter oficial a la competencia y permitió a las corredoras acceder a registros homologados.

Se habilitaron puntos de hidratación estratégicos, señalización de ruta y medidas de seguridad adicionales, mientras que el Metro de Santiago se convirtió en la principal vía de acceso para corredoras y público asistente.

Ganadoras Medio Maratón de Santiago

En el ámbito deportivo, la expectación estuvo centrada en la competencia de 21 kilómetros. La ganadora fue María José Calfilaf, de la región de La Araucanía, quien cruzó la meta con un tiempo de 1:15:31, estableciendo un registro que quedará inscrito en la historia de la prueba.

Calfilaf resaltó que esta edición tuvo una particularidad especial: “Es primera vez que vamos corriendo solas al principio, así que bacán. Por lo general siempre me toca correr con hombres, así que ahora íbamos encabezando todo lo que es la competencia”.

Aunque confesó que si bien imaginaba cómo iba a ser, vivirlo fue mucho más significativo: “Es otra experiencia, más bonita”. El segundo lugar correspondió a Daniela Moya con 1:15:45 mientras que el tercer puesto fue para Johanna Rivas con 1:18:54.

En la distancia de 7K, el triunfo fue para Danica Kusanovic seguida por Margarita Belmar y sus tiempos fueron 27:45 y 28:28 respectivamente. “Me siento privilegiada, me sentí acompañada, me sentí en todo momento muy fuerte,

pero porque, de verdad, las chicas se pasaron. Mis propias compañeras, cuando

veníamos a los retornos, gritaron tan fuerte mi nombre, mi apodo, que en un momento dije: tenía que estar aquí”, expresó Kusanovic emocionada.

Además, reveló que hasta el día previo no estaba segura de participar, pero finalmente decidió estar presente y se encontró con un entorno que la sorprendió: “La primera a vez que corro una carrera solo de mujeres y el

ambiente es muy distinto. Desde ayer, en el retiro del kit, fue otra energía.”

La clasificación general incluyó premios de 2.000 dólares para la ganadora de los 21K, 750 dólares para la segunda y 500 dólares para la tercera, destacando el carácter competitivo de la cita.

Más allá del incentivo económico, las corredoras subrayaron el valor simbólico del evento: correr en un espacio diseñado para visibilizar sus historias y su aporte al deporte.

