Este domingo 31 de agosto de 2025, la comuna de Ñuñoa será el epicentro del deporte femenino con la realización del Medio Maratón de Santiago exclusivo para mujeres, evento inédito en Chile y organizado por Prokart.

La convocatoria reunirá a miles de corredoras en dos distancias —21K y 7K— con largada y meta en Avenida Grecia, frente al Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, lo que implicará importantes restricciones de tránsito en el sector.

Cortes de tránsito en Ñuñoa

Desde las 06:30 horas se implementarán cortes en varias arterias de la comuna. La principal intervención se concentrará en Avenida Grecia, entre Pedro de Valdivia y Marathon, aunque el recorrido también abarcará José Pedro Alessandri, Macul, Rodrigo de Araya, Alcalde Jorge Monckeberg, Irarrázabal, Salvador, Campo de Deportes, República de Israel, José Domingo Cañas, Suárez Mujica y Obispo Orrego, entre otras.

En algunos tramos se ocuparán pistas específicas y en otros las calzadas completas, lo que significará desvíos y restricciones vehiculares durante la

mañana.

ver también Medio Maratón de Santiago tendrá primera edición exclusiva para mujeres

La productora del evento, Prokart informó que el perímetro que rodea el Estadio Nacional estará custodiado por Carabineros, con atravesamientos de vehículos regulados por la organización y personal policial según el avance de las corredoras.

Las autoridades instaron a planificar con anticipación los desplazamientos y recomendaron utilizar el transporte público, en particular el Metro de Santiago, que operará con normalidad desde las 07:30 horas y constituye la mejor alternativa para acceder al recorrido que inicia en el Estadio Nacional, cuya estación homónima se encuentra a un costado y facilita un ingreso rápido y seguro.

Publicidad

Publicidad

Asimismo, se hizo un llamado a la paciencia de la ciudadanía, considerando que los cortes de tránsito serán acotados y se extenderán solo por algunas horas, tras lo cual se restablecerá la circulación habitual.

El objetivo, recalcaron, es facilitar el desarrollo de una jornada deportiva y

recreativa, en un ambiente de vida sana y encuentro ciudadano, esperando que la comunidad pueda disfrutarla con entusiasmo.

El evento contempla dos distancias: la prueba mayor de 21K, certificada por la World Athletics y la AIMS, y la corrida de 7K, orientada a quienes se inician o participan de forma recreativa. La partida de los 7 kilómetros está programada para las 08:30 horas, mientras que los 21K largarán a las 09:15 horas.

Publicidad

Publicidad

Recorridos Medio Maratón de Mujeres: 7K y 21K

¿Cuándo y dónde se retira el kit de la Media Maratón de Mujeres?

Las corredoras deberán retirar previamente su kit —con número, chip y polera oficial Nike— este sábado 30 de agosto, entre las 11:00 y las 20:00 horas en el Mercado Urbano Tobalaba (MUT).

Además de la competencia, la jornada concluirá con un Run Fest en la explanada del Estadio Nacional, que incluirá actividades recreativas como música en vivo con la banda La Fogata (Mauricio Jurgensen y Jean Philippe Creton), sesiones de yoga, maquillaje y grabado de medallas, para sellar un ambiente de celebración colectiva.

Publicidad

Publicidad

La organización destacó que el Medio Maratón de Santiago busca ofrecer no solo una experiencia deportiva, sino también un espacio de encuentro y visibilización del deporte femenino.

En palabras de Francisca Aguirre, directora ejecutiva de Prokart, se trata de “una carrera única, exclusiva para mujeres, que quiere ser un homenaje a todas las historias que las impulsan a correr: sanar, desafiarse, celebrar o acompañar a otras”.