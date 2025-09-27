El próximo 5 de octubre, la Región de Valparaíso será sede de una de las citas deportivas más esperadas del segundo semestre: PUMA Maratón de Viña del Mar, ofrecerá distancias de 10K, 21K y 42K, pensadas tanto para corredores principiantes como para experimentados.

Te contamos cuáles serán los recorridos oficiales para cada una de las categorías en la carrera por las costas de la V región.

Maratón de Viña: Mapa con recorridos de 10K, 2K y 42K

El circuito recorrerá el borde costero entre Viña, Concón y Reñaca, ofreciendo una vista privilegiada y también varios desniveles que exigirán técnica y constancia.

Circuito 10K

Circuito 21K

Circuito 42K

¿Cuándo es la entrega de kit para la Maratón de Viña 2025? Horarios

El kit de competidor se retirará en el Boulevard del Mall Marina desde el 02/10 hasta el 04/10. Entre las 11.00 Hrs. y 20.00 Hrs.

¿Cómo es la medalla de la Maratón de Viña 2025?

La medalla del PUMA Maratón de Viña 2025 tiene una historia especial:

21K simboliza el amanecer.

42K, el atardecer.

10K, el anochecer.

Recomendaciones para la Maratón de Viña 2025

Una de las principales recomendaciones para quienes se están preparando para una maratón es planificar con anticipación . Aunque el entrenamiento físico es fundamental, también resulta clave definir con tiempo el plan de alimentación, la estrategia de hidratación.

En caso de viajar a otra ciudad, organizar la logística del traslado y la estadía . Tener todo planificado antes de la carrera aporta calma y confianza.

Esa tranquilidad se transforma en foco y energía para rendir al máximo y disfrutar cada kilómetro. También es importante probar con anticipación el equipamiento que se usará : zapatillas, camiseta, shorts y calcetines incluidos.

Estrenar algo el mismo día puede provocar molestias como ampollas, roces o costuras incómodas. Conviene testear también si será necesario llevar botella de agua o usar audífonos, y asegurarse de que todo sea cómodo y funcional durante la carrera.

El descanso, por su parte, es un pilar clave que suele pasarse por alto. Dormir bien favorece la recuperación muscular y ayuda a mantener el enfoque y el ánimo. En la semana previa y especialmente la noche anterior, es importante respetar horarios de sueño para llegar en buenas condiciones físicas y mentales.

En cuanto a la alimentación, lo ideal es mantener una dieta equilibrada durante el entrenamiento y evitar cambios bruscos antes de la carrera . En los días previos se recomienda priorizar carbohidratos complejos, y asegurarse de haber probado el desayuno de competencia en jornadas de fondo, para evitar sorpresas.

Polera oficial de la Maratón de Viña 2025