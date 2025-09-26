El inicio de la primavera transforma parques, veredas y senderos en escenarios de múltiples deportes. El running recupera su protagonismo, el trail vuelve a llenar sus cerros, el ciclismo gana las pistas por la ciudad y los entrenamientos funcionales se trasladan a espacios al aire libre.

Son condiciones ideales para quienes buscan actualizar su equipo y adaptar su calzado a diferentes superficies y ritmos. Junto con nuevas tendencias globales en zapatillas deportivas que también llegan a nuestro país.

¿Qué zapatillas debo usar para entrenar?

Considerar la superficie y la intensidad del entrenamiento es clave para elegir el calzado correcto. Así, la primavera se convierte en una invitación a moverse más, explorar nuevas disciplinas y hacerlo con la seguridad y comodidad que entrega el calzado correcto.

En este contexto, SPARTA, tienda deportiva especializada, identifica tres tendencias claves en la innovación: amortiguación avanzada y espumas reactivas, que entregan confort y retorno de energía en largas distancias; multifuncionalidad, con modelos que cruzan rendimiento deportivo con un diseño adaptable al uso urbano; y un foco creciente en sostenibilidad, con marcas que incorporan materiales reciclados.

La temporada también se caracteriza por modelos en tendencia, como:

New Balance FuelCell Rebel v5 (running), pensadas para quienes buscan ligereza y velocidad en la ciudad.

New Balance FuelCell Rebel v5

Esta diversidad responde a la propuestamultimarca y multicategoría de SPARTA que reúne a marcas líderes como New Balance, Adidas, Asics, ON, PUMA, Joma, Hoka y Nike, en disciplinas que van del running y el trail al fútbol, básquetbol, tenis o ciclismo.

Un enfoque que permite conectar con distintos perfiles de deportistas, desde quienes se preparan para maratones hasta quienes privilegian el uso cotidiano.

New Balance 530

