Marcelo Díaz no se escondió. El histórico volante de la selección chilena analizó sin filtros el complejo presente de la selección chlena tras el fracaso en las eliminatorias para el Mundial 2026 y dejó un mensaje tan crudo como esperanzador.

“El momento es malo, eso es claro”, señaló Carepato en ESPN, colocando en mesa una realidad imposible de ocultar. “Los resultados lo dicen, fuimos últimos en las eliminatorias”, agregó, reflejando el duro golpe deportivo que atraviesa Chile.

Marcelo Díaz critica duramente el momento de la selección chilena

“Ya hicimos todo lo malo que pudimos”

El actual jugador de Universidad de Chile fue aún más tajante al asegurar que el piso ya se tocó. “Ya hicimos todo lo malo que pudimos”, lanzó sin rodeos, frase que a todo futbolero e hincha le genera eco.

Pese al diagnóstico lapidario, Díaz no se quedó solo en la crítica y apuntó al proceso de renovación como la principal luz de esperanza para la Roja.

Confianza en el recambio

El bicampeón de América explica que existe un recambio de jugadores y técnico que está implantado una idea nueva, especialmente en jóvenes. “Son futbolistas que pueden soportar hasta tres procesos si les das confianza”, sostuvo.

Marcelo Díaz, finalmente cerró con un mensaje optimista pese al negativo presente. “Confío en lo que viene de ahora en adelante, porque no podemos ir más abajo”. Lo dijo frontal y sin maquillar nada.

El próximo desafío de la selección chilena será en marzo, cuando juegue un cuadrangular internacional ante las mundialistas Nueva Zelanda y Cabo Verde, además de Finlandia.

Estos partidos los seguirá dirigiendo Nicolás Córdova, que estará a cargo de la Roja hasta que se designe al entrenador que asuma de cara al proceso para el Mundial 2030.

