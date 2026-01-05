Colo Colo ya comenzó los trabajos de la pretemporada. Bajo el mando de Fernando Ortiz el Cacique buscará volver a la gloria y pelear por el título de la Liga de Primera.

Para ello ya tiene dos fichajes como Matías Fernández y Joaquín Sosa. Además se confirmó el retorno de Cristián Zavala. El delantero de 26 años fue fundamental en la campaña de Coquimbo Unido y logró el primer título de la institución pirata.

Pese a las tratativas, el jugador tuvo que dejar el puerto aurinegro y volver al Cacique. Así fue como se presentó en la pretemporada y cumplió los primeros chequeos médicos de rutina. El tema es que su continuidad podría correr peligro.

El futuro de Cristián Zavala

Así lo deslizaron en Radio Cooperativa donde indicaron que aún hay tratativas por una salida del jugador. “Colo Colo tiene el 50% de su pase, pero Zavala quiere quedarse en Coquimbo Unido”, detallaron.

El tema ahora es poder llegar a un acuerdo con el jugador y no se descarta que este miércoles en la reunión de directorio se aborde el tema una vez más.

Cristián Zavala retornó al Cacique tras una abrupta salida en 2025 donde se peleó con Aníbal Mosa y fue cortado por Jorge Almirón. Incluso dejó su número 14 y ahora quedó con el 27. De concretarse su salida, se sumaría a Alan Saldivia y Vicente Pizarro.

