El vínculo de Colo Colo con Vicente Pizarro está llegando a su fin y es cosa de horas que abandone el Monumental, tras haber surgido desde sus divisions inferiores.

Según informa Daniel Arrieta en TNT, durante la noche de este lunes, Pizarro abandonó la concentración de Colo Colo en la pretemporada en Pirque.

Esto en medio de las negociaciones que tiene con Rosario Central y el eventual traspaso al cuadro que dirige Jorge Almirón.

Si bien este miércoles habrá reunión de directorio para definir la salida de Pizarro, todo hace indicar que partirá al extranjero en busca de continuar su carrera con miras a seguir avanzando.

Si bien en la primera jornada de pretemporada Pizarro estuvo de manera normal con el plantel, ya en la noche abandonó el lugar para preparar el viaje a Argentina con el fin de poder cerrar el acuerdo con la escuadra rosarina e integrarse prontamente al plantel.

Vicente Pizarro dará un siguiente paso en su carrera

Vicente Pizarro está listo para seguir avanzando en su carrera profesional y tras toda su vida en Colo Colo, donde jugó 174 partidos oficiales con el primer equipo, el “Vicho” recibió el llamado de Jorge Almirón para incorporarse a Rosario Central y jugar la Copa Libertadores junto a Ángel Di María.

Con 13 goles y 7 asistencias Pizarro deja al equipo donde le tocó portar la jineta de capitán, tal y como lo hizo su padre, Jaime.

Entre sus principales goles está el 1 a 0 vs Junior de Barranquilla en los octavos de final de la Copa Libertadores 2024. Así como el gol al minuto 81′ que anotó el 31 de agosto de este año en el Estadio Monumental ante Universidad de Chile.

Vicente Pizarro anota el gol del triunfo ante Junior de Barranquilla en Copa Libertadores

Además de su aporte como jugador, en lo colectivo con el club conquistó 2 Campeonatos Nacionales, 3 Copa Chile y 2 Supercopa del fútbol chileno.

A sus 23 años Vicente Pizarro deja Colo Colo. Pero todo parece indicar que por su fanatismo e identidad a los albos, volverá más adelante con la experiencia necesaria.