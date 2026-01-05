“Para pelear la Libertadores”: Histórico de Rosario Central se ilusiona con fichaje de Vicente Pizarro

Colo Colo puede sufrir la baja importante de Vicente Pizarro. El volante está a detalles de cerrar su llegada a Rosario Central y enfrentar su primera etapa en el exterior. Lo que implicaría una cifra de 2,2 millones de dólares por el seleccionado nacional.

El “Vicho” fue pedido por Jorge Almirón que llega a reemplazar a Ariel Holan. Pero más allá de ello, el jugador genera altas expectativas por su legado en el Cacique y por la experiencia que suma en la selección chilena.

“Es bienvenido. Se va a encontrar con un club grande, muy pasional y que tiene objetivos importantes. Esperamos que le vaya muy bien”, lanzó de entrada Germán Rivarola en conversación con Redgol. El referente canalla destacó la llegada del chileno a un club como Rosario Central.

Rosario Central espera por Vicente Pizarro

Incluso hay buenas expectativas por lo realizado por anteriores compatriotas como Alfonso Parot. “Al Poncho Parot le fue bien y lo pude conocer también. Espero que Pizarro no sea la excepción y pueda rendir de gran forma en el club”, aseguró el “Pirulo” que estuvo 13 temporadas en el club.

Por lo mismo, Rivarola recalcó cuáles serán los objetivos en la llegada de Pizarro a Rosario Central. “Este es un club exigente. El jugador debe rendir. Se le va a exigir. Se le pide que juegue bien y trate bien la pelota. Que se entregue por el equipo”, resaltó.

Vicente Pizarro dará el gran salto hacia la liga de Argentina

Así las cosas, “Pirulo” indicó que la prioridad de Pizarro como de Jorge Almirón serán pelear la Copa Libertadores. Lo que para este 2026 comienzan desde la fase de grupos.

“Con Almirón esperamos un central distinto a lo que mostró Holan. Pero con la llegada de Pizarro, el objetivo principal es pelear la Copa Libertadores. Almirón tiene esa experiencia y creo que va a ser muy importante este año”, sentenció.

