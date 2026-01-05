Vicente Pizarro está cerca de abandonar Colo Colo para integrarse a Rosario Central de Argentina por petición de Jorge Almirón, el nuevo entrenador del elenco Canalla.

Fue el periodista argentino Rodrigo Mendoza, quien cubre la actualidad del club trasandino, el que aseguró que Pizarro es pedido para darle mayor jerarquía a un elenco que jugará Copa Libertadores.

“Es un jugador que interesa mucho. Almirón cree que puede dar ese salto de calidad en la Copa Libertadores“, son las palabras que le dio a Redgol el comunicador rosarino.

Agrega que “los números avalan su llegada. Además de la capitanía en Colo Colo, es un volante mixto de buen pie” y asegura que “acá se habla fuerte que se vende, no lo prestan. Llega tras la salida de Ignacio Malcorra”.

Desde Colo Colo, en tanto, la posible salida de Pizarro la siguen con atención, considerando que es una pieza clave y habitual en el plantel. En caso de que su salida llegue a concretarse, en el club deberán evaluar el impacto futbolístico y económico.

El factor Almirón es clave en llegada de Pizarro a Argentina

La relación entre Jorge Almirón y Vicente Pizarro es uno de los elementos clave que explica el interés de Rosario Central. El técnico argentino conoce de primera mano las condiciones del mediocampista, a quien dirigió en Colo Colo.

Según medios argentinos, se valora que Pizarro pueda cumplir funciones tácticas, orden en el mediocampo y adaptación a distintos esquemas, cualidades que podrían acercar aún más su llegada.

En este escenario, Gonzalo Belloso, ex jugador de Rosario Central y actual dirigente del club, optó por la cautela. Con pasado en el fútbol chileno, desde el entorno “Canalla” señalan que por alineamientos internos de la dirigencia, prefiere no referirse al tema.

