Colo Colo inició su pretemporada con varias novedades. El regreso de Cristián Zavala, la salida de Brayan Cortés y las próximas partidas de Vicente Pizarro y Alan Saldivia son algunas de ellas.

El adiós al Vicho Pizarro es el más sensible de todos. Quien fue capitán durante la temporada 2025 partirá al fútbol argentino por pedido de Jorge Almirón, quien será su DT en Rosario Central.

Por otra parte, varios jóvenes aparecieron en el primer entrenamiento de Colo Colo en el Monumental y se sumarán a la semana de trabajos en el Complejo del Sifup. Entre ellos, aparece un posible reemplazante para el Vicho.

Y es que el juvenil Matías Moya estuvo este domingo en las prácticas del Cacique. El volante central de categoría 2007 es considerado por Fernando Ortiz para esta temporada y podría ser una importante solución.

El juvenil que se suma a los entrenamientos de Colo Colo: Matías Moya

Matías Moya fue parte de la categoría Proyección durante la temporada 2025. Según complementa Dale Albo, es un jugador que pasó de la Sub 16 directo a la categoría mayor de los juveniles, sin pasar por la Sub 18.

Cabe recordar que Colo Colo continuará su pretemporada en el Complejo del Sifup hasta mediados de enero, cuando viajará a Uruguay para jugar la Serie Río de La Plata. Ahí, enfrentará a Olimpia, Alianza Lima y Peñarol.

