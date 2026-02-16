Tras superar una exigente fase preliminar, la Copa Libertadores 2026 entra en terreno decisivo y ahora es el turno de los representantes nacionales. Huachipato y O’Higgins se alistan para su estreno internacional con un objetivo claro: dar el golpe y meterse en la fase de grupos del máximo torneo continental.

El campeón de la Copa Chile y el tercero de la Liga de Primera 2025 ya tienen programación confirmada y afinan detalles para enfrentar llaves exigentes, donde 180 minutos definirán su futuro en el torneo continental.

El partido de Copa Libertadores que va gratis por TV

Durante la temporada 2026 el máximo certamen de clubes del continente mantendrá el mismo esquema de transmisión que en los últimos años.

Esto significa que los partidos irán en vivo por TV paga a través de las distintas señales de ESPN Premium y vía streaming en Disney+ , esto cuando nos referimos a la opción de paga.

Así es, porque también habrá duelos por televisión abierta mediante la señal de CHV y este miércoles será transmitido el partido entre O’Higgins vs. Bahía, desde las 19:00 hrs.

Además, esos encuentros selectos estarán disponibles en Pluto TV, el sitio web de CHV y el canal oficial de YouTube de Chilevisión, además de la señal abierta en alguna oportunidad, ampliando las alternativas para los fanáticos del fútbol continental.

CHV Televisión por cable:

VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)

DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)

ENTEL: 66 (HD)

CLARO: 55 (SD)

GTD/TELSUR: 27 (SD)

MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)

TU VES: 57 (SD)

ZAPPING: 21 (HD)

ESPN Premium