Tras una exigente fase preliminar, la Copa Libertadores 2026 entra en terreno clave con el estreno de los equipos chilenos. Huachipato y O’Higgins comienzan su camino con la misión de avanzar a la fase de grupos del máximo torneo continental.

Este martes arranca la participación nacional en la Fase 2, y el primero en saltar a la cancha será Huachipato, que viajará hasta Valencia para enfrentar al Carabobo FC en busca de un buen resultado como visitante.

Huachipato vs. Carabobo: Horario y dónde ver

Huachipato y Carabobo juegan este martes 17 de febrero, desde las 19:00 hrs. en el Estadio Misael Delgado, por la segunda fase de Copa Libertadores.

El partido entre Acereros y Granates, será transmitido por televisión, en la señal de ESPN Premium y de manera online por streaming, a través de Disney+ , para usuarios previamente suscritos al plan Premium.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

ESPN Premium

VTR: 166 (SD) – 860 (HD)

DTV: 620 (SD) – 1620 (HD)

ENTEL: 241 (HD)*

CLARO: 178 (SD) – 478 (HD)

GTD/TELSUR: 70 (SD)

MOVISTAR: 485 (SD) – 889 (HD)

TU VES: 522 (HD)

ZAPPING: 100 (HD)*

El polémico árbitro que dirigirá a Huachipato en Copa Libertadores

El árbitro colombiano Andrés Rojas, de 41 años, vuelve a estar bajo la lupa. El juez fue apartado por Conmebol tras amonestar de manera equivocada al ecuatoriano Gonzalo Plata en el duelo entre el “Mengão” y el “Pincharrata” en el Maracaná, decisión que incluso le costó quedar fuera del Mundial Sub 20 disputado en Chile.

Con ese antecedente reciente, Rojas será el encargado de impartir justicia en el estreno de Huachipato en la Copa Libertadores. Estará acompañado por sus compatriotas Richard Ortiz, Roberto Padilla y Jairo Mayorga como asistentes, mientras que en el VAR dirán presente David Rodríguez y Luis Picón, también colombianos.